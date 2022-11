Volkshilfe Wien: 24-Stunden-Spendenaktion am 29.11. zum Giving Tuesday

Beim Projekt Volxküche der Volkshilfe Wien kann man Menschen in Not ein warmes Essen für kalte Tage schenken.

Wien (OTS) - Die Volkshilfe Wien veranstaltet zum Giving Tuesday am 29. November 2022 – dem Gegenstück des Black Friday – eine 24-Stunden–Spendenaktion, um Menschen in Not zu helfen. Die Gelder fließen in das Projekt Volxküche, das gemeinsam mit dem Badeschiff und Speisen ohne Grenzen verwirklicht wurde.



Eine Spende von nur 7€ schenkt ein 2‑gängiges Menü für einen bedürftigen Menschen.

„Immer mehr Menschen sind von Armut betroffen. Die Schlange bei unserer Lebensmittelpaketausgabe wird stetig länger. Am Giving Tuesday rufen wir gemeinsam mit dem Badeschiff dazu auf, sich für andere einzusetzen und ein warmes Essen zu spenden!“, betont Tanja Wehsely, Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien.

Mehr Infos auf: Volkshilfe Wien Giving Tuesday 2022 Volxküche (volkshilfe-wien.at)

Rückfragen & Kontakt:

Julia Seidl

+43 676 8784 1781

j.seidl @ volkshilfe-wien.at