Einladung Pressegespräch Erste Asset Management

*** Kapitalmarkt-Ausblick 2023 *** Kommt nach der Inflation die Rezession?

Wien (OTS) -



Einladung Pressegespräch Erste Asset Management /

Kapitalmarkt-Ausblick 2023: Kommt nach der Inflation die Rezession?



Mit den gestiegenen geopolitischen Unsicherheiten und der Zinswende

der Notenbanken wird 2022 als ein Jahr großer Veränderungen und

Umbrüche in Erinnerung bleiben. An den Aktien- und Rentenmärkten war

das zu En-de gehende Jahr von hoher Volatilität geprägt. Die Fonds

schlugen sich in diesem schwierigen Umfeld wacker, auch wenn es –

von der Wertentwicklung betrachtet - nur wenige Gewinner gab.



Nun sind die Augen der Anleger:innen auf 2023 gerichtet. Wird es den

Notenbanken gelingen die hohe Inflation zu bremsen? Wie lange werden

die Zinserhöhungen noch weiter gehen? Kann eine harte Landung der

Weltwirtschaft vermieden werden? Welche Chancen bieten sich in

diesem veränderten Umfeld und welche Fonds könnten von der

„Neubewertung“ der Aktien und Anleihen profitieren?



Ihre Gesprächspartner:



• Heinz BEDNAR, Vorsitzender der Geschäftsführung (CEO), Erste

Asset Management

• Gerold PERMOSER, Chief Investment Officer (CIO,

Anlage-Chef), Erste Asset Management



Bitte melden Sie sich unter diesem Link an:

https://www.erste-am.at/de/einladung-pressegespraech-2022



Datum: 1.12.2022, 10:00 - 12:00 Uhr



Ort:

APA Pressezentrum

Laimgrubengasse 10, 1060 Wien



Url: https://www.erste-am.at/de/einladung-pressegespraech-2022



Rückfragen & Kontakt:

Dieter Kerschbaum, Tel. 050 100 DW 19858, e-mail: dieter.kerschbaum @ erste-am.com

Paul Severin, Tel. 050 100 DW 19982, e-mail: paul.severin @ erste-am.com

Philipp Marchhart, Tel. 050 100 DW 19854, e-mail: philipp.marchhart @ erste-am.com