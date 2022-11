Rezertifizierung: SPORT 2000 Österreich ist „Sport Leading Company“

Ohlsdorf (OTS) - Als einziger SportfachhänderInnengemeinschaft Österreichs wurde SPORT 2000 zum dritten Mal in Folge das Zertifikat „Sport Leading Company“ verliehen. Die Auszeichnung steht für einen hohen Qualitätsanspruch an nachhaltige Unternehmensführung, Produktauswahl und KundInnenerlebnis. „ Die Zertifikationsanforderungen wurden in den letzten Jahren immer wieder nachgeschärft und aktualisiert. Wir freuen uns daher umso mehr, dass wir auch heuer eine Rezertifizierung erhalten haben. Das zeigt, dass wir die hohen Ansprüche hinsichtlich Managements, Performance und Wirtschaft erfüllen “, spricht Dr. Holger Schwarting, Vorstand von SPORT 2000 Österreich, über die erneute Rezertifizierung bis 2024 und führt weiter fort: „ Es ist ein sichtbares Zeichen dafür, dass unsere HändlerInnen auf beste Qualität bei Produkten und Service setzen. KonsumentInnen können sich darauf verlassen, dass sie in unseren Stores kompetente, individuelle Beratung und Top-Produkte finden. “ Neben der Zentrale in Ohlsdorf wurden zudem acht weitere SPORT 2000 HändlerInnen als „Sport Leading Company“ ausgezeichnet. Von dem erfolgreichen Gesamtpaket, das zur Führung des Gütesiegels berechtigt, profitieren MitarbeiterInnen ebenso wie KundInnen und setzt darüber hinaus positive Impulse für die lokale Wirtschaft. Weitere Informationen finden Sie unter: https://bit.ly/3u1lWiw





