SUNRATE gibt strategische Partnerschaft mit Agoda bekannt

Singapur (ots/PRNewswire) - Das FinTech-Unternehmen SUNRATE, die globale Zahlungsverkehrs- und Finanzverwaltungsplattform, gab bekannt, dass es eine Partnerschaft mit Agoda eingegangen ist. SUNRATE wird seine Online-Reiselösung in die globale digitale Reiseplattform integrieren.

Über die Ausgabe virtueller Karten hinaus

Die Partnerschaft wird einen Monat nach der ITB Asia 2022 bekannt gegeben, wo SUNRATE den Interessenvertretern aus der Reisebranche mitteilte, wie seine ganzheitliche Online-Reiselösung, die aus der Ausgabe virtueller Karten besteht, den Reisezahlungsverkehr revolutioniert. Beispielsweise kann jedes Online-Reisebüro mithilfe einer virtuellen Karte einfach Ausgabenlimits festlegen, die Nutzung definieren und den Anbieter auswählen. Dies gibt seinen Reisepartnern die volle Kontrolle darüber, wie die Ausgaben zugewiesen und nachverfolgt werden. Ein Hauptmerkmal virtueller Karten ist Sicherheit. Die Technologie, wie etwa Programmierschnittstellen (APIs), hat das Risiko beseitigt, dass Karteninformationen missbraucht werden, wenn sie mitgeteilt werden, indem sie ein begrenztes Fenster für eine einzige Karte bereitstellt. SUNRATE ist nach dem internationalen Sicherheitsstandard für Finanzdaten: Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) Level 1 zertifiziert.

„Bei SUNRATE setzen wir uns dafür ein, unser Angebot kontinuierlich zu erneuern, damit wir letztendlich der B2B-Partner aus einer Hand für die Reisebranche sein können, indem wir verschiedene Geschäftsanforderungen für unsere Reisepartner und Kunden erfüllen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit noch mehr Partnern aus der Reisebranche und darüber hinaus", so Shawn Qin, Head of Card Business, SUNRATE.

Informationen zu SUNRATE

SUNRATE ist die intelligente globale Zahlungsverkehrs- und Finanzverwaltungsplattform für Unternehmen auf der ganzen Welt. Seit unserer Gründung im Jahr 2016 sind wir als führender Anbieter hochmoderner Lösungen für den Zahlungsverkehr und die Finanzverwaltung anerkannt. Wir haben Unternehmen in mehr als 130 Ländern mit unserer proprietären Plattform, unserem umfassenden Netzwerk, unserem umfangreichen Produktangebot und robusten APIs in die Lage versetzt, lokales und globales Wachstum maßstäblich zu vergrößern.

SUNRATE unterhält Niederlassungen in Schanghai, Hongkong, Tokio, Singapur, Jakarta und London und arbeitet mit weltweit führenden Finanzinstituten wie Citibank, Standard Chartered Bank, Visa und Mastercard zusammen. Wir sind durch die Finanzmarktaufsichtsbehörde Financial Conduct Authority des Vereinigten Königreichs, die Bank Indonesia, die Hong Kong Customs als Money Service Operator und die Monetary Authority of Singapore als Major Payment Institution lizenziert und reguliert.

