Polaschek: Auszeichnung verdienter Persönlichkeiten

Bundesminister Martin Polaschek würdigt Leistungen um Bildung und Wissenschaft

Wien (OTS) - Verdiente Persönlichkeiten aus den Bereichen Erwachsenenbildung, Volkskultur sowie Wissenschaft und Forschung bekamen heute von Bundesminister Martin Polaschek Auszeichnungen überreicht.

Das „Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse“ wurde an Univ.-Prof.in i.R. Dr.in Anke HANFT sowie an Univ.-Prof. Dr. Wolfgang MAZAL, überreicht.

Mit dem „Goldenen Verdienstzeichen der Republik Österreich“ wurde Gerlinde HEIL ausgezeichnet.

Mit dem Berufstitel „Professor“ wurden folgende Persönlichkeiten ausgezeichnet: Primarius Univ.-Doz. Dr. Johannes BURTSCHER, Schulrat Oberstleutnant a.D. Alexander EIDLER, Hofrat Oberstleutnant Mag. Dietmar HÜBSCH, Rupert Helmut SCHOBER und Dr. Georg SCHÖRNER. Bundesminister Polaschek würdigte in seiner Ansprache die Verdienste der Ausgezeichneten in ihren Wirkungsbereichen. „Gerade in Zeiten vermehrter Skepsis sind herausragende Persönlichkeiten, die durch ihre Tätigkeiten und Arbeiten beeindrucken und Beispiel geben, wichtig, um das Vertrauen in die Erwachsenenbildung, die Volkskultur sowie Wissenschaft und Forschung und damit auch in unsere Demokratie zu stärken“, so Polaschek.

