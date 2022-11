Solidarität mit den Frauen im Iran „Frau Leben Freiheit“

Wien (OTS) - Vor mehr als 43 Jahren haben Frauen im Iran ihre Existenzberichtigung verloren. Sie wurden gezwungen, sich aus allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens zurückzuziehen. Ihnen wurde das Recht zur Teilnahme am kulturellen Austausch und politischen Prozess aberkannt. Es wurde ihnen die Möglichkeit genommen, einen Beitrag zum Aufbau der Gesellschaft zu leisten. Frauen müssen sich kleiden und verhalten, wie ihnen die Religionsgesetze der Islamischen Republik Iran das vorschreiben.

Die iranischen Völker haben im Jahr 1979 den Schah als Diktator aus dem Land vertrieben, um in Freiheit miteinander leben und über ihr Leben selbst bestimmen zu können. Nach der Revolution und der danach erfolgten Machtübernahme durch das islamische Regime wurde die Despotie des Schah jedoch fortgeführt und in vielen Bereichen ausgebaut. Statt die Ausbeutung zu beenden, ersetzte ein korruptes System ein anderes. Das Resultat ist radikale Unterdrückung und grassierende Armut in der Bevölkerung.

Seit Beginn der Herrschaft des islamischen Regimes stellten sich ihm Proteste entgegen, die seitens des Regimes stets mit brutaler Gewalt beantwortet wurden. Die Abstände zwischen diesen Protesten werden in den letzten Jahren immer kürzer und ihre Intensität nimmt zu. Die Verhaftung und der Tod von Jina Mahsa Amini in der Haft war jener Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte und dazu geführt hat, dass nun Frauen im ganzen Land ihre Rechte einfordern.

Seit vielen Wochen gehen die mutigen iranischen Frauen, gemeinsam mit den sich mit ihnen solidarisierenden Männern, auf die Straße und verlangen ihre Rechte – ohne Rücksicht auf das Risiko, das damit einhergeht: 43 Jahre ihrer Unterdrückung, Ausbeutung und Bevormundung sind genug, sie müssen ein Ende finden, es müssen demokratische Strukturen geschaffen werden. Auf der ganzen Welt zeigen sich hunderttausende Menschen solidarisch mit ihnen. Bekannte Schauspielerinnen, Musikerinnen, Philosophinnen und Politikerinnen erklären ihre Unterstützung und schneiden sich aus Solidarität mit den demonstrierenden iranischen Frauen ihre Haare ab.

Die Frauen im Iran fordern ihre Rechte, Rechte, die Generationen vor uns mit großer Einsatz- und Opferbereitschaft für uns erkämpft haben. Wir sehen es als unsere Pflicht an, uns an die Seite der iranischen Bewegung für Freiheit, Demokratie und Selbstbestimmung zu stellen und sie bei ihrem Kampf, um diese Rechte zu unterstützen.

Barbara Albert, Anna Baar, Reinhold Bilgeri, Birgit Birnbacher, Marie Colbin, Barbara Coudenhove Kalergi, Hilde Dalik, Sabine Derflinger, Nava Ebrahimi, Erica Fischer, Barbara Frischmuth, Valerie Fritsch, Karl-Markus Gauß, Arno Geiger, HK Gruber, Sabine Gruber, Paul Gulda, Josef Hader, Maja Haderlap, Josef Haslinger, Sabine Haupt, Monika Helfer, Bettina Hering, Miguel Herz-Kestranek, Pia Hierzegger, Elfriede Jelinek, Anna Kim, Esther Kinsky, Doris Knecht, Christian Kolonovits, Alfred Komarek, Hera Lind, Helene Maimann, Mieze Medusa, Eva Menasse, Anna Mitgutsch, Wolfgang Murnberger, Olga Neuwirth, Chris Lohner, Cornelius Obonya, Caroline Peters, Erika Pluhar, Doron Rabinovici, Julya Rabinowich, Eva Rossmann, Kathrin Röggla, Manuel Rubey, Gerhard Ruiss, Stefan Ruzowitzky, Ursula Strauss, Marlene Streeruwitz, Robert Schindel, Peter Turrini, Erwin Wagenhofer, Peter Weibel, Anna Weidenholzer u.v.a.m.

Am 7.12.2022 findet ab 20:15 Uhr eine große Solidaritätsveranstaltung im Gartenbaukino Wien mit zahlreichen Künstlerinnen und Künstlern, Literatur zum Iran, Musik aus dem Iran, Daten und Fakten zur aktuellen Lage im Iran und der Präsentation von Demonstrationsprotokollen statt.

