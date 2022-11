PK: „Neuer Demokratie-Index für Österreich“ (Do, 24.11./10 Uhr)

Präsentation des Indikator für den Zustand der Infrastruktur der Demokratie in Österreich

Wien (OTS) - Einladung zur Pressekonferenz: Am Donnerstag, 24. November, wird erstmal der Demokratieindex Österreich im Rahmen einer Pressekonferenz präsentiert. Er soll den Status der Infrastruktur der Demokratie in Österreich in Zahlen visualisieren, aktuelle Entwicklungen thematisieren und bevorstehende Tendenzen aufgezeigten.

Analysiert wird die Infrastruktur der Demokratie auf Basis von sieben Säulen: Souverän, Parteien, Legislative, Exekutive, Justiz, Medien, Zivilgesellschaft

Inhalt sind u.a.:

• Der Zustand der Infrastruktur der Demokratie 2022

• Die Anforderungen an eine moderne demokratische Infrastruktur

• Die aktuellen Handlungsnotwendigkeiten für die politisch Verantwortlichen

Die Ergebnisse und Handlungsnotwendigkeiten präsentieren:

• Martin Kreutner, Antikorruptionsvolksbegehren

• Marion Breitschopf, Meine Abgeordneten

• Paul Grohma, Wahlbeobachtung.org

Datum: Donnerstag, 24. November 2022, 10:00 Uhr

Ort: Mezzanin der Demokratiestiftung, Volksgartenstraße 5, 1010 Wien

Der Demokratie-Index wird von acht demokratiepolitischen NGOs erstellt:

– Antikorruptionsvolksbegehren

– Meine Abgeordneten

– Wahlbeobachtung.org

– Forum Informationsfreiheit

– Epicenter Works

– Demokratiestiftung.at

– Presseclub Concordia

– Respekt.net



Anmeldung: office @ demokratieindex.at

Rückfragen & Kontakt:

Josef Barth

0676 576 1701

office @ demokratieindex.at