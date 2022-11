Was könnte die Sanierungsoffensive noch erreichen?

Um die Klimaziele 2040/2050 zu erreichen benötigt es, neben der raschen Umstellung auf erneuerbare Energieträger, vor allem gut gedämmte Gebäude mit einer Komfortlüftung, die der EU-Forderung nach nearly Zero-Energy Buildings (nZEB) gerecht werden. Leider wird nZEB in Österreich derzeit nicht einmal bei Neubauten nach der OIB Richtlinie 6 wirklich erreicht. Daher sind dringend Maßnahmen zur Erhöhung der Sanierungen in Anzahl und Qualität notwendig, bei der neben einer hochwertigen Dämmung auch die Lüftung mit Wärmerückgewinnung umgesetzt wird (zumindest Einzelraumlüfter). Insbesondere bei Schulen und Kindergärten sollte es keinen Neubau bzw. keine Sanierung ohne Lüftung mit Wärmerückgewinnung geben.

Andreas Greml, Verein Komfortlüftung.at

