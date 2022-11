Fußball-WM 22 im ORF mit Schweiz – Kamerun und Brasilien – Serbien live

Am 24. November ab 9.55 Uhr in ORF 1, Zusammenfassung von Portugal – Ghana ab 22.20 Uhr und von Uruguay – Südkorea ab 23.35 Uhr

Wien (OTS) - Die Fußball-WM in Katar geht am Donnerstag, dem 24. November 2022, mit vier weiteren Begegnungen weiter. ORF 1 zeigt dabei zwei Spiele live: Um 9.55 Uhr geht es zunächst mit der Zusammenfassung des vergangenen WM-Tags los, ehe das Spiel Schweiz – Kamerun (Anpfiff 11.00 Uhr) auf dem Programm steht. Es kommentiert Boris Kastner-Jirka. Im WM-Studio analysieren Rainer Pariasek und Helge Payer. In der Primetime (Anpfiff 20.00 Uhr) steht dann Brasilien – Serbien auf dem Programm (Kommentartor Oliver Polzer), im Studio analysieren Alina Zellhofer, Herbert Prohaska und Roman Mählich. Die Zusammenfassung von Portugal – Ghana (Kommentator Michael Bacher) ist um 22.20 Uhr zu sehen, jene von Uruguay – Südkorea (Kommentatorin Anna Lallitsch) um 23.35 Uhr.

120 Stunden WM in ORF 1

Insgesamt zeigt das ORF-Fernsehen rund 120 Stunden WM-Fußball aus dem Wüstenstaat. In der Gruppenphase stehen bis zu vier Begegnungen am Tag (Kick-off um 11.00, 14.00, 17.00 und 20.00 Uhr) auf dem Programm. ORF 1 zeigt dabei alle Spiele live außer jene mit Beginnzeit 17.00 Uhr bzw. drei weitere Spiele mit Kick-off 14.00 Uhr. Von diesen gibt es jeweils um ca. 22.15 Uhr eine Zusammenfassung. Los geht die tägliche WM-Berichterstattung bereits am Vormittag mit den Highlights des Vortags um jeweils ca. 10.00 Uhr.

Streaming-Schwerpunkt u. a. mit WM-Übertragungen in der ORF-TVthek in UHD

Alles, was das Fan-Herz begehrt, steht im multimedialen Online-Package des ORF zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar bereit. Auf sport.ORF.at inkl. Sport-Newsroom, im „ORF Fußball“-Special und auf der ORF-TVthek dreht sich seit 20. November alles um König Fußball: Der Streaming-Schwerpunkt umfasst sämtliche ORF-Übertragungen, dazu gibt es exklusiv auf der ORF-TVthek die ORF-Spiele auch in UHD, ergänzt durch spezielle Zusatz-Feeds z. B. mit Stadion-Atmosphäre. Die umfassende aktuelle Berichterstattung – von einem Live-Blog über ausführliche Storys, Reportagen und Analysen bis hin zu umfangreichen Tabellen – informiert außerdem laufend über das Geschehen.

