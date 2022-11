Wöginger zum Gehaltsabschluss im öffentlichen Dienst: "Ein guter Abschluss in schwierigen Zeiten"

ÖVP-Klubobmann und Sozialsprecher: "Verhandlungen haben sich gelohnt – Leistung des öffentlichen Dienstes wird honoriert"

Wien (OTS) - "Das ist ein guter Abschluss in schwierigen Zeiten, der für alle Seiten positiv ist." Mit diesen Worten begrüßt August Wöginger, ÖVP-Sozialsprecher und Klubobmann, das gute Ergebnis, das die Verhandlungen für den öffentlichen Dienst gebracht haben. Die durchschnittliche Erhöhung beträgt 7,32 Prozent, durch die Spreizung kommt es bei den untersten Gehaltsgruppen sogar auf bis zu 9,41 Prozent, dann schleift es sich linear auf 7,15 Prozent ein. "Die Verhandlungen, die von allen Seiten fair, verantwortungsvoll und auf Augenhöhe geführt wurden, haben sich gelohnt", so Wöginger.

"Die schwierigen Zeiten gehen natürlich auch am öffentlichen Dienst nicht vorbei. Ganz im Gegenteil. Der öffentliche Dienst ist eine unverzichtbare Basis für das Funktionieren unseres Staates. Gerade in den herausfordernden Zeiten der Krise – Stichwort Corona, Teuerung und Energie – konnten und können wir uns auf die Leistungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst in Österreich zu hundert Prozent verlassen. Mit dem Gehaltsabschluss wird diese Leistung und Verlässlichkeit des öffentlichen Dienstes honoriert, das freut mich als ÖAAB-Chef besonders", sagt Wöginger heute, Mittwoch. (Schluss)

