BMAW: Staatspreis Werbung 2022 für AANDRS und die ÖBB Kampagne „Gemeinsam Durchstarten“

Weitere Staatspreise für Demner, Merlicek und Bergmann und Amnesty International sowie PPMNEXT Film und McDonald’s

Wien (OTS/BMAW) - Das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft (BMAW) hat am Dienstagabend den Staatspreis Werbung zum 44. Mal verliehen. Aus insgesamt 259 Einreichungen wurden in drei Kategorien jeweils drei Nominierungen vergeben, aus denen die drei Staatspreisträger gekürt wurden. Diese Auszeichnung würdigt die Branche in ihrer Vielfältigkeit und die breite Palette der österreichischen Werbeleistungen.

Die Staatspreisträger 2022

- Kategorie Gesamtkampagne

„Gemeinsam Durchstarten“; Agentur AANDRS GmbH; Auftraggeber:

ÖBB-Werbung GmbH für ÖBB-Holding AG; Filmproduktion: PPMNEXT Film GmbH

Die Jury: „Mit einer konsequenten und einheitlichen Linie konnte die ÖBB mit ihrer Kampagne überzeugen. Ein eindrucksvoll produzierter TV-Spot, verfilmte Statements, diverse Influencervideos sowie die eigens für die Kampagne produzierte Debütsingle haben den Leitsatz ‚Gemeinsam starten wir jetzt durch für eine bessere Zukunft‘ hervorragend umgesetzt und glaubhaft transportiert“, begründet die Jury den Staatspreis für „Gemeinsam durchstarten“.

- Kategorie Print/Outdoor

„Frau sein darf kein Urteil sein“; Agentur DEMNER, MERLICEK & BERGMANN Werbegesellschaft mbH; Auftraggeber: Amnesty International Österreich

Die Jury: „Ein starkes Thema, das die Welt bewegt, wurde im wahrsten Sinn des Wortes ins Fadenkreuz gestellt. Die hochprofessionelle Fotografie und Ausgestaltung führt bei Betrachtung sofort zu einem Kopf-Kino, und das obwohl es sich um eine Printkampagne handelt. Ein ausdrucksstarkes Motiv, das zum Nachdenken anregt und in Erinnerung bleibt.“

- Kategorie Werbefilm

„Daddy, please!; Filmproduktion: PPMNEXT Film GmbH, Auftraggeber:

McDonald’s Werbegesellschaft m.b.H.; Agentur DDB Wien;

Die Jury: „Nur wenige Werbefilme dieser Branche schaffen es, auf so emotionale Art und Weise zu berühren. Der Spot stellt die Beziehung zwischen Vater und Kind auf eine herzerwärmende Art und Weise in den Vordergrund und ist ein auf international höchstem Niveau gestalteter TV-Spot, der von der Idee über Musik und Cast bis zum Storytelling perfekt umgesetzt wurde.“

Nominierungen

Neben den Staatspreisträgern wurden folgende Unternehmen als "für den Staatspreis nominiert" ausgezeichnet:

Kategorie Gesamtkampagne

- „BILLA Hochzeit Kampagne“; Agentur: BBDO Group Kreativagenturen GmbH; Auftraggeber: BILLA AG; Filmproduktion: DAS RUND GmbH

- „Zurück zum Ursprung - Der Ursprungsbauer“; Agentur: stoff Werbeagentur GmbH; Auftraggeber: HOFER KG; Filmproduktion: hektar Studio GmbH

Kategorie Werbefilm

- „So einen Wein spielt’s nur da – Nicholas Ofczarek als die Weine des Burgenland“; Filmproduktion: RUNDFILM GmbH; Auftraggeber:

Burgenland Tourismus GmbH; Agentur: WIEN NORD Serviceplan GmbH & Co. KG

- „Das Naturtalent“; Filmproduktion: PPMNEXT Film GmbH; Auftraggeber:

ADOLF DARBO AG; Agentur: DEMNER, MERLICEK & BERGMANN Werbegesellschaft mbH

Kategorie Print/Outdoor

- “BILLA Hochzeit“; Agentur: BBDO Group Kreativagenturen GmbH; Auftraggeber: BILLA AG

- “Wälder retten heißt Leben retten - Sujet Jaguar“; Agentur: DDB Wien; Auftraggeber: Greenpeace in Zentral- und Osteuropa

Sonderpreise für KMU und regionale Kampagnen

„Der Podcast der Anne Frank“; Agentur, Auftraggeber und Filmproduktion: buero butter

„Linzer Bier - Was braucht Linz?“; Agentur und Filmproduktion: Fredmansky GmbH; Auftraggeber: CRAFTVOLL GmbH

„Naturräume-Kampagne: Drinnen ist nicht draußen“; Agentur: Fredmansky GmbH; Auftraggeber: Oberösterreich Tourismus GmbH; Filmproduktion: Captif GmbH

Im Rahmen des Staatspreises Werbung wurde auch ein Publikumspreis für die - über ein Publikums-Voting auf den Homepages des Medienpartners Mediaprint ermittelte - "Printwerbung des Jahres - powered by Krone und Kurier" vergeben. Der Publikumspreis ging an die Werbeagentur ideas4you; Auftraggeber:

Passage Linz GmbH & Co KG und Rotes Kreuz Oberösterreich für „Helfen mit Herz – Spende Blut. Rette Leben“.

Über den Staatspreis Werbung

Der Staatspreis Werbung wird seit 1972 in drei Kategorien verliehen. Daneben wird ein Sonderpreis an drei regional positionierte oder von KMU beauftragte Kampagnen vergeben. Prämiert werden ganze Werbekampagnen sowie Werbefilme und Print/Outdoor-Sujets, die vorwiegend in Österreich kreiert bzw. produziert wurden und in Österreich zu sehen waren bzw. sind.

Die Fotos von der Verleihungsveranstaltung finden Sie unter:

https://www.flickr.com/gp/141875875@N02/D8ytDZb6YP

Weitere Informationen zum Staatspreis Werbung finden Sie auf der Homepage des BMAW

https://www.bmaw.gv.at/Ministerium/Staatspreise/Werbung.html

