Samariterbund Wien startet „Projekt Suppentopf“ Ein Schöpfer Menschlichkeit

Das Samariterbund Wien Suppenküche „Projekt Suppentopf“ ist rechtzeitig vor dem heurigen Giving Tuesday am 29. November gestartet.

Solidarität zeigen ist das Wichtigste – einander zu helfen. Die Suppenküche schafft nicht nur einen Ort, der Hunger stillt, sondern ist auch einen Ort der Begegnung und des Zusammenhalts. Haya Molcho

Wien (OTS) - Als Kontrapunkt zum konsumorientierten Black Friday wollen wir an diesem Tag etwas an jene Menschen geben, die unsere Hilfe benötigen. Im Rahmen der neuen Suppentopf-Initiative dürfen wir am 29.11. gleich auf prominente Unterstützung bauen: Köchin und Unternehmerin Haya Molcho (Neni) sorgt an diesem Tag ab 10:00 Uhr im Sozialmarkt Böckhgasse 2-4, 1120 Wien, nicht nur für volle Teller, sondern steht auch für die Kund*innen und Medien bereit. Wir freuen uns über diese Unterstützung!

TERMINAVISO – „HAYA MOLCHO UNTERSTÜTZT SAMARITER-SUPPENTOPF”

Dienstag, 29.11.2022

10:00 – 11:00 Uhr

Böckghgasse 2-4, 1120 Wien

Solidarität zeigen ist das Wichtigste – einander zu helfen. Die Suppenküche schafft nicht nur einen Ort, der Hunger stillt, sondern ist auch einen Ort der Begegnung und des Zusammenhalts.

Zum Samariter Suppentopf

Die Zahl der Sozialmarktkund*innen, die in den Einrichtungen des Samariterbund Wiens günstig Lebensmittel kaufen können, steigt seit Monaten rapide an. Kurz vor dem Winter wissen viele von ihnen nicht, wie sie die stark gestiegenen Heizkosten stemmen und ihre Wohnungen warmhalten sollen. Miete, Strom und Gas – fürs Essen bleibt kaum etwas übrig. Auf den Tisch kommt, was gerade noch leistbar ist.

1 von 6 Österreicher*innen ist armutsgefährdet, darunter 400.000 Kinder und Jugendliche. Tendenz steigend. Damit die Kund*innen der Samariterbund Sozialmärkte regelmäßig auf eine warme Mahlzeit zählen können, ist am Freitag, den 4. November, das Projekt „Suppentopf“ des Samariterbund Wiens gestartet. Im Sozialmarkt Frömmlgasse im 21. Bezirk stand für die Kund*innen Curry – mit Huhn oder vegetarisch – auf dem Speiseplan. Neben Samariterbund Wien Geschäftsführer Oliver Löhlein und Präsidentin Susanne Drapalik ließ es sich auch Bezirksvorsteher Georg Papai nicht nehmen, selbst die Suppenkelle zu schwingen.

Zukünftig erhalten die Sozialmarktkund*innen abwechselnd in unterschiedlichen Märkten regelmäßig kostenlos warme Speisen. Gekocht wird in einer vollausgestatteten Gastro-Küche im 20. Bezirk. Die Gesamtkoordination von Planung, Einkauf und Logistik übernimmt ein hauptberuflicher Koch gemeinsam mit dem Team.

Freiwillige Helfer*innen gesucht

Der Samariterbund Wien sucht ehrenamtliche Mitarbeiter*innen, die beim Kochen, Anrichten, der Anlieferung und Speiseausgabe helfen. Die Einsatzzeit ist jeweils an einem Wochentag von morgens bis mittags – die Tage werden zeitgerecht kommuniziert. Freiwillige Mitarbeiter*innen können sich unter ehrenamt@samariterbund.net melden.

Spenden für volle Teller

Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs

Landesverband Wien

AT65 2011 1287 6984 9600

Kennwort: Suppentopf





HAYA MOLCHO UNTERSTÜTZT SAMARITER-SUPPENTOPF

Dienstag, 29.11.2022

10:00 – 11:00 Uhr

Böckghgasse 2-4, 1120 Wien



Datum: 29.11.2022, 10:00 - 11:30 Uhr

Ort: Samariterbund Sozialmarkt

Böckhgasse 2-4, 1120 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Stefanie Kurzweil

presse @ samariterbund.net