TECNO-Webinar „Push for Premium" präsentiert neues Vorzeigeprodukt der Serie PHANTOM X2 mit Dimensity 9000 5G Chip von MediaTek

London (ots/PRNewswire) - TECNO, eine globale innovative Technologiemarke mit Niederlassungen in mehr als 70 Märkten weltweit, gab heute während des Webinars „The Push Towards Premium: Changing Smartphone Preferences and the Technology Behind Them"vom 22. November 2022 bekannt, dass ihre neueste hochwertige Smartphone-Serie PHANTOM X2 mit dem fortschrittlichen Dimensity 9000 5G Chip von MediaTek und bahnbrechenden Kamera-Innovationen ausgestattet sein wird.

Das Webinar bietet eine Plattform für maßgebliche Branchenführer, um die Treiber und Kräfte zu besprechen, die die wachsende globale Nachfrage nach erstklassigen Smartphone-Technologien beeinflussen. Während des Webinars kündigte TECNO außerdem an, dass seine hochwertige Submarke PHANTOM im Dezember eine bahnbrechende Smartphone-Serie der nächsten Generation, die PHANTOM X2, auf den Markt bringen wird.

Ein hochwertiger Chip ist ein wichtiger Faktor für die Gesamtleistung von Smartphones im Premiumsegment. Das Herzstück der Serie PHANTOM X2 ist das Vorzeigeprodukt von MediaTek, der Dimensity 9000 5G Chip, der weltweit erste TSMC 4nm 5G System-on-a-Chip (SoC) für Smartphones. Mit hochentwickelter 4-nm-Fertigung bietet er die stärkste Leistung, die fortschrittlichste Energieeffizienz und ein unglaublich reibungsloses Benutzererlebnis mit einer AnTuTu-Benchmark-Bewertung über 1.000.000.

In Bezug auf die verbesserte bildgebende Performance sorgen Smartphones, die mit dem Dimensity 9000 5G Chip von MediaTek ausgestattet sind, für ein fließendes, kreatives Erlebnis mit Mehrfachbelichtung und komplexen HDR-Aufnahme-Modi, die mühelos eine größere Bandbreite von Licht und Schatten in Fotos und Videos aufnehmen, auch im Innenbereich oder bei schwachen Lichtverhältnissen. Der Chip verfügt außerdem über erstaunliche dynamische Schnappschuss-Effekte, um das Videoerlebnis zu verbessern. Er bietet die erste Gelegenheit, HDR-Videos zugleich auf drei Kameras aufzunehmen, und verfügt über ein Imagiq 790 ISP der siebten Generation mit der Kapazität, bis zu 9 Milliarden Pixel pro Sekunde zu verarbeiten, was die Leistungsfähigkeit des Smartphones für bemerkenswerte Video- und Fotoaufnahmen erhöht.

„MediaTek erhöht durch die Einführung der neuesten und modernsten Vorzeige-Chipsets die Rechenleistung von Smartphones. Dieser verfügt über den Dimensity 9000 5G Chip von MediaTek, den weltweit ersten TSMC 4nm 5G System-on-a-Chip (SoC) für Smartphones, der eine höhere Leistungsfähigkeit und Energieeffizienz verspricht", erklärte Anku Jain, Managing Director von MediaTek India.

Jack Guo, General Manager von TECNO, teilte mit: „Mit der unglaublichen Leistungsfähigkeit des Vorzeigechips Dimensity 9000 5G Chip von MediaTek werden wir unseren Kunden überall auf der Welt ein noch nie dagewesenes Smartphone-Erlebnis bieten. Dies ist ein weiterer Meilenstein auf unserem Weg und stärkt unser Hervortreten als erstklassiger Anbieter im wettbewerbsorientierten Markt für Smartphones im Premiumsegment."

Die spannende Zusammenarbeit zwischen TECNO und MediaTek basiert auf einem gemeinsamen Engagement für die Verfolgung kreativer technologischer Innovationen, die Verbrauchern auf der ganzen Welt neue Erfahrungen bringen. Der herausragende Dimensity 9000 5G Chip von MediaTek bietet eine unglaubliche Spitzenleistung, die alle Aspekte der Erfahrung mit der Serie PHANTOM X2 verbessern wird, von Anzeige, Gaming, Konnektivität bis hin zur Bildgebung, insbesondere bei Nachtaufnahmen und in der Porträt-Fotografie.

Die neu entworfene, vielseitige Vorzeigeserie PHANXOM X2 wird offiziell am 7. Dezember in Dubai auf den Markt kommen. Die Serie wird Verbrauchern weltweit das Beste von PHANTOMs wegweisenden Innovationen sowie ein bemerkenswertes Smartphone-Benutzererlebnis der Premiumklasse bieten.

Informationen zu PHANTOM

PHANTOM ist eine Premium-Technologie-Submarke von TECNO. PHANTOM wurde als Reaktion auf die wachsende globale Nachfrage nach hochwertigen intelligenten Produkten geboren und entwickelt erstklassige, elegante, markante Geräte, die an der Spitze der Innovation stehen. Als wegweisende internationale Technologiemarke versetzt PHANTOM Verbraucher in die Lage, kreativ zu werden, Geschäft und Unterhaltung zu optimieren, und fördert neue Denk- und Handlungsweisen im Geiste moderner Individualität. Mit dem charakteristischen Farbspiel der Marke sind die Produkte von PHANTOM eine Quelle der Inspiration für seine Nutzer, Vordenker der Veränderung zu sein, das Außergewöhnliche in ihrem Alltag zu suchen und jedes Erlebnis zu einem unvergesslichen Moment zu machen. Um mehr über PHANTOM zu erfahren, besuchen Sie bitte www.mobile-phantom.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1953320/The_PHANTOM_X2_Series_powered_MediaTek_s_Dimensity_9000_5G_Chip.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tecno-webinar-push-for-premium-prasentiert-neues-vorzeigeprodukt-der-serie-phantom-x2-mit-dimensity-9000-5g-chip-von-mediatek-301685816.html

Rückfragen & Kontakt:

pr.tecno @ tecno-mobile.com