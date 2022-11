AVISO Pressegespräch: Digitale Inklusion - niemand darf sprachlos bleiben!

Diakonie und VERBUND laden anlässlich des Welttags der Menschen mit Behinderungen zum Pressegespräch

Wien (OTS) - Der Zugang zu Kommunikations-Hilfsmitteln (man denke an Videokonferenz-Tools..) ist seit den Pandemiezeiten für uns alle wichtiger geworden.

Doch was für viele Menschen in Österreich glücklicherweise selbstverständlich ist: einen PC zu haben, Internet zu haben, Videokonferenzen, nutzen zu können etc., ist für 63.000 Menschen in Österreich nicht selbstverständlich. Sie brauchen aufgrund ihrer Sprachbehinderungen „besondere“ technische Hilfsmittel.

Diakonie und VERBUND kämpfen seit über 10 Jahren für den Rechtsanspruch auf technische Kommunikations-Hilfsmittel für Menschen mit Behinderungen. VERBUND unterstützt seit über 10 Jahren Betroffene, und füllt mittels „Empowerment Fund“ die Finanzlücke, die die öffentliche Hand hinterlässt.

Anmeldung erbeten an: presse @ diakonie.at

Ihre GesprächspartnerInnen sind:

• Dr. Maria Katharina Moser, Direktorin Diakonie Österreich

• Dr. Michael Strugl, CEO VERBUND

• und 2 Nutzer:innen von assistierenden Technologien:

o Liam Weingartner (12, Schüler)

o Natascha Thoman (berufstätig im Bereich interne und externe Kommunikation in einem Unternehmen)



Zum Ablauf:

10.30 – 11.30h Zeit für Gespräche und Interviews mit den Betroffenen / Nutzer:innen von assistierenden Technologien und Kennenlernen ihrer technischen Hilfsmittel

11.30h – 12:00h Maria Moser und Michael Strugl erheben ihrerseits die Forderungen an die Politik für Menschen ohne Lautsprache.

Datum: 01.12.2022, 10:30 - 12:00 Uhr

Ort: Albert Schweitzer Haus, 4. Stock Kapellenraum /barrierefrei

Schwarzspanierstraße 13, 1090 Wien, Österreich

