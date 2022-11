Theater, Tanz, Kabarett, Lesungen, Buchpräsentationen und mehr

Vom „Waldviertler Einkochbuch“ in Gmünd bis „Die Erweiterung“ im Schloss Fischau

St. Pölten (OTS/NLK) - Heute, Dienstag, 22. November, wird ab 18 Uhr im Palmenhaus Gmünd zum Abschluss des von der Kleinregion Waldviertler StadtLand im Rahmen des Förderprogramms LEADER durchgeführten Projektes „Jetzt geht’s ans Eingemachte!“ das im Zuge der Workshopreihe entstandene „Waldviertel Einkochbuch“ vorgestellt. Dazu hält der Autor, Biologe und Philosoph Dr. Andreas Weber einen Vortrag über einen Weg „Von der schöpferischen Ökologie zu einer Ökonomie der Lebendigkeit“. Der Eintritt ist frei; alle Teilnehmenden erhalten ein Exemplar des „Waldviertel Einkochbuchs“ gratis. Nähere Informationen und Anmeldungen bei der Stadtgemeinde Gmünd unter 02852/52506 und e-mail stadtgemeinde @ gmuend.at.

Morgen, Mittwoch, 23. November, lädt das SOG Theater Wiener Neustadt ab 19 Uhr im Bildungszentrum St. Bernhard in Wiener Neustadt unter dem Titel „Herzsplitter“ zu einer Theaterperformance, die -exemplarisch für die menschlichen Tragödien, die durch Diskriminierung, Vertreibung, Kriege und Genozide entstehen – als theatrale Reise vom Vergessen zum Erinnern führt. Nähere Informationen beim SOG Theater unter 02622/870 31, e-mail office @ sog-theater.at und www.sog-theater.at.

Morgen, Mittwoch, 23. November, gibt auch „The Voice“ Christian Brückner, Hörbuchautor, Schauspieler und die deutsche Filmstimme vieler Hollywoodstars, im Cinema Paradiso St. Pölten einen Leseabend unter dem Titel „Mir ist zu licht zum Schlafen“ mit ausgewählten Gedichten der Romantik von Heinrich Heine, Eduard Mörike, Friedrich Hölderlin, Clemens Brentano, Novalis und Joseph von Eichendorff. Am Donnerstag, 24. November, gibt es einen weiteren Termin im Cinema Paradiso Baden; Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Hier, im Cinema Paradiso Baden, gehört die Bühne bereits morgen, Mittwoch, 23. November, wieder mutigen Tagebuchschreibern, die beim „Tagebuch Slam“ ab 19.30 Uhr ihre Jugenderinnerungen live zum Besten geben. Nähere Informationen und Karten für St. Pölten unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten bzw. für Baden unter 02252/256225 und www.cinema-paradiso.at/baden.

Am Donnerstag, 24. November, wird ab 17 Uhr in der NÖ Landesbibliothek in St. Pölten das Buch „Wie wir unfrei werden. Der Weg zur totalitären Gesellschaft“ von Gudula Walterskirchen vorgestellt, das anhand einer Vielzahl von Beispielen aus der Geschichte und der Gegenwart zeigt, wie eine Transformation zu einer unfreien, totalitären Gesellschaft funktioniert und wie sie verhindert werden kann. Nähere Informationen und Anmeldungen bei der NÖ Landesbibliothek unter 02742/9005-12835 und e-mail post.k2veranstaltungen @ noel.gv.at.

Eine Buchpräsentation gibt es am Donnerstag, 24. November, auch im NÖ Literaturhaus in Krems/Stein: Im Rahmen der Werke der Antike in den Mittelpunkt stellenden Reihe „Dichter*innen im Fokus“ wird dabei ab 19 Uhr der Band „Sulpicia und Tibull“ vorgestellt; es lesen Hamed Abboud, Monika Rinck, Christoph Simon, Anna Baar, Angelika Reitzer, Sascha Garzetti und Sepp Mall. Nähere Informationen und Karten beim NÖ Literaturhaus unter 02732/72884, e-mail office @ literaturhausnoe.at und www.literaturhausnoe.at.

„Vom Winde verweht - echt jetzt?!“ nennt sich eine von Nici Neiss eingerichtete und inszenierte Komödie von Bernie Noris, die als österreichische Erstaufführung am Donnerstag, 24. November, ab 19.30 Uhr im Theater am Steg in Baden zu sehen ist. Gezeigt wird die Produktion der Neuen Bühne Wien über eine 1938 in New York mit vielerlei Schwierigkeiten entstehende Hörspielfassung des Romans von Margaret Mitchell weiters am Freitag, 25. November, ab 19.30 Uhr im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf sowie am Dienstag, 29. November, ab 19.30 Uhr in den Wiener Neustädter Kasematten. Nähere Informationen und Karten für Baden unter 02252/254488 und e-mail tickets @ beethovenhaus-baden.at, für Ziersdorf unter 02956/2204-16, e-mail tickets @ konzerthaus-weinviertel.at und www.konzerthaus-weinviertel.at bzw. für Wiener Neustadt unter 02622/373-311, e-mail infopoint @ wiener-neustadt.at und www.kasematten-wn.at oder www.webshop-wn.at.

Am Freitag, 25. November, wird ab 19 Uhr im Stadtmuseum St. Pölten die aktuelle Ausgabe „Unter Wolken" der Literaturzeitschrift „etcetera“ vorgestellt. Es lesen Timo Brandt und Peter Kaiser, Hans Tschiritsch wird die Veranstaltung am Akkordeon begleiten; dazu gibt es eine Präsentation des Heftkünstlers Claudius Schöner. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen bei der Literarischen Gesellschaft St. Pölten unter 02742/42210, e-mail info @ litges.at und www.litges.at.

Am Freitag, 25. November, ist auch die Historikerin und Musikwissenschafterin Dr. Elisabeth Hilscher „Zu Besuch bei Beethoven“ und spricht mit Johannes Leopold Mayer ab 19 Uhr im Beethovenhaus Baden über die Frage, wie sich Komponisten der Gesellschaft präsentierten. Nähere Informationen und Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/86800-630 und e-mail tickets @ beethovenhaus-baden.at.

Ebenfalls am Freitag, 25. November, lädt der Kral Verlag gleich zu zwei Buchpräsentationen: Ab 18.30 Uhr wird in der Buchhandlung St. Gabriel in Maria Enzersdorf „Opa, erzähl mir von den 70ern“ von Peter Meissner vorgestellt. Ab 19 Uhr folgt im Gemeindesaal von Lanzenkirchen „Das Tal der Könige in Niederösterreich – Der geheime Königshof der Bourbonen“ von Martin Preineder, Regina Grabenweger und Günter Fuhrmann. Nähere Informationen beim Kral Verlag unter 02672/82236 und www.kral-verlag.at.

Mit Alfred Dorfers „...und“ setzt das diesjährige Kremser „Kabarett & Comedy“-Festival am Freitag, 25. November, im Stadtsaal Krems sein Programm fort. Letzter Programmpunkt ist am Samstag, 26. November, wiederum im Stadtsaal Gernot Kulis mit einem „Best of 20 Jahre Ö3-Callboy". Beginn ist jeweils um 19 Uhr; Karten u. a. beim Kremser Bühl Center unter 02732/73300-40; nähere Informationen unter www.kabarettundcomedy.com.

Am Samstag, 26. November, gelangt ab 15 Uhr im Südbahnhotel am Semmering Antoine de Saint-Exupérys Erzählung „Der kleine Prinz" in einer Bühnenbearbeitung von August Zirner zur Aufführung, wobei der Schauspieler die Geschichte über Freundschaft und Menschlichkeit gemeinsam mit Kai Struwe auch musikalisch begleitet. Nähere Informationen unter 02664/2690-200 und www.suedbahnhotel-kultur.at; Karten unter www.tickets.suedbahnhotel-kultur.at.

„Operettenklänge aus Ungarn“ stehen am Samstag, 26. November, ab 19 Uhr im Theater des Balletts in St. Pölten auf dem Spielplan: Zur Musik von Emmerich Kálmán, Franz Lehár und Johann Strauss sind dabei Katalin Benedekffy aus dem Opernhaus in Kolozsvár, Béla Turpinszky Gippert aus der Staatsoper Budapest, Adrien Szegő aus dem Madách Theater Budapest und János Szabolcs Kádár aus dem Veszprém Theater zu hören. Die Tanzeinlagen kommen vom Europaballett St. Pölten, der Volkstanzgruppe Pendelyes aus Sopron sowie dem Stepp-Weltmeister László Bóbis und seinem Partner Marcell Csömör. Nähere Informationen und Karten unter 02742/230000, e-mail tickets @ europaballett.at und www.europaballett.at.

In der Unterkirche von Eibesthal gastiert am Samstag, 26. November, Pepi Hopf mit seinem aktuellen Kabarettprogramm „Alles bleibt anders“. Beginn ist um 19 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 0676/6851939.

Die Theatergruppe Kronberg spielt am Samstag, 26. November, ab 19 Uhr im Theater Winkelau ihr aktuelles Kabarettprogram „Schpass muss sein" zugunsten des Lion Clubs, der ein Camp für bedürftige Kinder organisiert. Nähere Informationen und Karten unter 0664/3259281 bzw. 02245/2725-17 und www.theatergruppekronberg.at.

Im TAM, dem Theater an der Mauer in Waidhofen an der Thaya, feiert am Samstag, 26. November, ab 17 Uhr Lewis Carrolls „Alice im Wunderland" in einer Bearbeitung, Dramatisierung und Inszenierung von Ewald Polacek Premiere. Folgetermine: 27. November sowie 3. und 4. Dezember jeweils ab 17 Uhr; nähere Informationen und Karten beim TAM unter 02842/529 55, e-mail theater @ tam.at und www.tam.at.

Am Sonntag, 27. November, gestalten Friederike Krosigk, Annegret Bauerle, Sybille Both und Dietmar Weikl-Eschner ab 17 Uhr in der Evangelischen Kirche Traiskirchen einen Theatergottesdienst zum ersten Advent unter dem Motto „Johannes der Täufer“. Nähere Informationen beim Kulturamt Traiskirchen unter 02252/508521-10 und e-mail Walter.Skoda @ traiskirchen.gv.at.

Schließlich liest Robert Menasse am Montag, 28. November, ab 19.30 Uhr im Schloss Fischau aus seinem Roman „Die Erweiterung” über die Westbalkan-Politik der EU. Nähere Informationen und Karten beim Forum Bad Fischau-Brunn unter 0664/4418770, e-mail art @ schloss-fischau.at und www.schloss-fischau.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse