Austrian Green Planet Building® Award für TechnoDom in Kasachstan

Nachhaltig Bauen „Made in Austria“: 645 Tonnen weniger CO2 bei Elektro-Geschäft in Karaganda

Wien (OTS) - NEUBAU best.energy übernahm die Generalplanung, Energieplanung und Qualitätssicherung des TechnoDom in Karaganda, Kasachstan. Dieser spart 645 Tonnen an CO2 im Vergleich zu anderen Einkaufszentren gleicher Größe ein. Dafür nutzt er unter anderem Kund:innen und Geräte als interne Wärmequellen. Eine optimierte Gebäudehülle und ein Sondenfeld mit 41 Tiefensonden sowie zwei Wärmepumpen sorgen weiters dafür, dass auch bei extremen Minustemperaturen das Innere des Geschäfts warm bleibt. Über 70 Prozent des eigenen jährlichen Strombedarfs deckt das Photovoltaik-System am Dach ab.

Energieeffizienz und Versorgung mit erneuerbaren Energien stehen im Mittelpunkt des Austrian Green Planet Building® (AGPB) Awards. Er überträgt die Zielsetzungen und strengen Kriterien der nationalen Klimaschutzinitiative klimaaktiv für die Bau- und Immobilienwirtschaft ins internationale Umfeld. Die im Ausland erbrachten herausragenden Leistungen österreichischer Planungsbüros, Consultants, Bauunternehmen und Produktionsbetriebe im Bereich Nachhaltig Bauen – Austrian Green Planet Building® zeichnet sie aus.

AGPB ist eine gemeinsam vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) und der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA (AWA) getragene Dachmarke.

Der TechnoDom in Karaganda, Kasachstan, erhält den Austrian Green Planet Building® Award: Trotz extremer klimatischer Bedingungen ist das Elektro-Fachgeschäft äußerst energie-effizient, nutzt dabei nachhaltige Energiequellen und trägt zur CO2-Reduktion bei.

Projektbeschreibung mit Fotos, Grafiken, Video, Factsheet und Pressetext: agpb.at/technodom

