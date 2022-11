„Wir sind Wienerwald“ – Tourismusregion als wichtiger Impulsgeber

LH Mikl-Leitner/LR Danninger: NÖ vom Ausflugsland zum Nächtigungsland entwickeln

St. Pölten (OTS/NLK) - Am gestrigen Montagabend fand im Casino Baden der Tourismusempfang Wienerwald statt, bei dem auch die neue Kampagne „Wir sind Wienerwald“ vorgestellt wurde. Zahlreiche Gäste aus Wirtschaft, Tourismus, Hotellerie und Politik – unter ihnen auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Tourismus-Landesrat Jochen Danninger - warfen einen Scheinwerfer auf die Entwicklung der Tourismusregion. „Der Wienerwald ist eine unglaublich vielfältige und schöne Region mit großer Geschichte“, so Mikl-Leitner. Die Region von Klosterneuburg über Baden bis ins Triestingtal habe schon immer eine besondere Anziehungskraft für Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Kunst und Kultur gehabt – begonnen von Karl Landsteiner bis hin zu Beethoven, Mozart und Schubert – und sei deshalb immer schon wichtiger touristischer und wirtschaftlicher Impulsgeber für Niederösterreich.

Mikl-Leitner: „Niederösterreich ist ein Land der Radler, der Wanderer, mit unglaublich vielen Kulturschätzen, mit Kulinarik und unserem Wein“ und weiter: „Gerade hier in der Wienerwald Region kann man das alles verbinden, das zeigt auch die aktuelle Kampagne der Tourismusregion „Wir sind Wienerwald“. Die Landeshauptfrau sah, trotz ungewisser globaler Entwicklungen, großes Potential für den heimischen Tourismussektor, denn gerade bei den großen Zukunftsthemen Nachhaltigkeit, Natur und Umwelt habe das Bundesland ein großes Angebot, das man nutzen müsse. „Wir sind in der Championsleague, wenn es um Niederösterreich als Ausflugsland geht – aber wir müssen tun, was wir können, um zusätzliche Betten zu schaffen, um auch Nächtigungsland zu werden“, erklärte die Landeshauptfrau. Daraus könne man weiteres Potential in den Bereichen Wirtschaft und Konsum schöpfen.

„Ich bin überzeugt“, so Mikl-Leitner abschließend, dass wir Niederösterreich weiter Wachstum verleihen, vor allem, wenn unsere Fachkräfte in Tourismus und Hotellerie weiterhin mit so viel Liebe und Überzeugung für unsere Gäste da sind“ und weiter: „Dafür möchte ich heute meinen großen Dank und meine Wertschätzung aussprechen.“

Diesem Dank schloss sich Landesrat Jochen Danninger an und erläuterte den Weg vom Ausflugs- zum Nächtigungsland im Detail: „Bereits jetzt werden jährlich 40 Millionen Tagesausflüge in unser Bundesland unternommen“, nun wolle man auch im Bereich der Nächtigungen ganz nach oben und aus Ausflugsgästen auch Nächtigungsgäste machen, denn das sei für die Wertschöpfung im Tourismus von enormer Bedeutung. Danninger: „Wir haben das ambitionierte Ziel, dass in den nächsten fünf Jahren 5.000 zusätzliche Betten in Niederösterreich entstehen und dafür haben wir schon tolle Projekte in der Pipeline.“ Bereits 40 Projekte werden mit Unterstützung von Förderalls und Investorenansprache heuer bzw. nächstes Jahr realisiert. Ein besonderes Augenmerk lege man dabei auf das Thema Qualität, denn „wir sehen, dass unsere Gäste bereit sind, für Qualität, für regionale Produkte, auch Geld in die Hand zu nehmen“, erklärte der Landesrat.

Bezogen auf die Destination Wienerwald wurde vor kurzem eine Evaluierung des Tourismussystems gemacht mit der Empfehlung, die Alleinstellungsmerkmale der Region noch stärker herausarbeiten. Diese lägen laut Danninger auf der Hand: „Es sind die Themen Rad, Wein, Wandern, Kulinarik, Kultur und Natur.“ Besonders beim Thema Rad habe der Wienerwald für alle etwas zu bieten – für ambitionierte Sportler genauso wie für die Familien mit Kindern. „Ich habe mir zum Ziel gesetzt, so der Landesrat abschließend, „Niederösterreich zur Raddestination Nummer Eins in Europa zu machen und dabei spielt der Wienerwald eine entscheidende Rolle.“

Besonders auf das Thema Rad habe man in der Weiterentwicklung seitens der Tourismusregion Wienerwald GmbH großes Augenmerk gelegt, erklärte Geschäftsführer Michael Wollinger. „Bereits heuer im Sommer haben wir die ,Klosterneuburger Genussradtour“ fertiggestellt, für 2023 stehen die ,Wiener Elsbeere Tour´ und auch die ´Klöster Kaiser Künstler Tour´ fertigbeschildert in den Startlöchern.“ Auch das Thema Wandern habe in der Region Wienerwald enormes Potential, so habe man sich der Bewerbung des ,Wanderparadies Anninger´ und der Region Westlicher Wienerwald angenommen und hier neue Landingpages und Entdeckerkarten umgesetzt. „Immerhin wurde alleine unsere ,Top 30 Wanderkarte´ heuer 6.000 mal bestellt“, so Wollinger.

Dass in der Region Wienerwald aber auch auf Altbewährtes gesetzt wird, beweise vor allem die Genussmeile, erklärte im Anschluss der Pfaffstättner Bürgermeister Christoph Kainz. „Die Genussmeile ist eine touristische Trägerrakete geworden, die die Destination weit über Landes- und Bundesgrenzen hinaus bekanntgemacht hat.“ Sie stehe für Zusammenarbeit, Zusammenhalt, gemeinsame Ziele und Erfolge. Dadurch profitiere die Tourismusregion Wienerwald nachhaltig, die „ein Diamant in Niederösterreich ist, der mit seinen Angeboten von Kulinarik über Genuss, Kultur und Wein strahlt.“ Genauso verhielte es sich mit dem ,Rad-Genuss Tag Triestingtal´, war Landtagsabgeordneter Josef Balber überzeugt. „Ein Erfolg, abgerundet durch die Hofgenüsse und die musikalische Begleitung der Volkskultur, der nächstes Jahr am 6. Mai wieder am Programm steht.“

Über die Zusammenarbeit in der Tourismusregion und den Ausrichtungsort des Empfangs, die Kurstadt Baden, freuten sich auch Bürgermeister Stefan Szirucsek und der Managing Director der Casinos Austria Thomas Lichtblau. „Baden war immer international ausgerichtet und zwei Ereignisse haben das in den letzten Jahren noch bestärkt“, so der Bürgermeister: „Zum einen die Eintragung der Kurstadt als UNESCO Welterbe und zum zweiten ist es gelungen, mit dem Fotofestival ,La Gacilly-Baden Photo´ die Stadt zu einer Lifestyledestination zu machen.“ Von Kultur über Kulinarik bis hin zum Handel sei Baden ein Wirtschaftsmotor für die Region und hier spiele auch das Casino eine große Rolle. Lichtblau: „Als Leitbetrieb tragen wir gemeinsam mit dem Wirtschaftsclub Baden maßgeblich zur Sicherung des Wirtschaftsstandortes und somit zur Unterstützung der Tourismusregion bei.“

Im Rahmen des Tourismusempfanges und der Kampagne „Wir sind Wienerwald“ wurden auch die fünf an der Kampagne beteiligten Lehrbetriebe –Tulbingerkogel, Krainerhütte, Gassner, Höldrichtsmühle und Klostergasthof Heiligenkreuz – vorgestellt, die als Vorbilder fungieren sollen, um mehr junge Menschen für einen Lehrberuf in der Gastronomie und Hotellerie zu begeistern. Mario Pulker, Spartenobmann Tourismus und Gastronomie in der Wirtschaftskammer, dazu: „Wir überarbeiten die Lehrberufe laufend, um diese für die Jugend interessant zu machen.“ Man achte aber auch darauf, die jungen Menschen zeitgerecht abzuholen. „Mit der Aktion ,Get a job´ haben wir in den letzten zehn Jahren 15.000 Schülerinnen und Schüler ab der 7. Schulstufe besucht“, so Pulker, „dabei sind ein Gastronom mit einem Lehrling vorort und stellen der Klasse alle Vorzüge aber auch mögliche Nachteile des Lehrberufes vor.“ Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner überreichte den Lehrlingen der fünf Betriebe zum Abschluss der Veranstaltung jeweils eine Niederösterreich Card und einen Gutschein der Wirtschaftskammer NÖ.

