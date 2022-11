TEDx TU Wien am 11.12.: Ein Tag im Zeichen von „Turning Points – Our Future, Our Responsibility“

Rund 400 Gäste bei Speaker-Konferenz im Kuppelsaal erwartet – Tickets via https://www.tedxtuwien.at

Wien (OTS) - Wer sich am Sonntag, 11. Dezember, statt mit Weihnachtsvorbereitungen mit Technologie und Nachhaltigkeit beschäftigen will, ist im Kuppelsaal der Technischen Universität Wien (Karlsplatz 13) richtig. Zur 5. TEDx TU Wien werden rund 400 Gäste erwartet. Das Event findet in englischer Sprache statt. Tickets sind via https://www.tedxtuwien.at erhältlich.

TEDx (Technology, Entertainment, Design) bringt als globales Format inspirierende Talks zu neuen Ideen in die Welt. Ein rund 15-köpfiges, internationales Team unter der Leitung von Kurator (Obmann) Fabian Holly hat die Veranstaltung organisiert, alle Beteiligten arbeiten ehrenamtlich. Holly erklärt: „Wissenschaft und Technologie, gesellschaftliche Entwicklungen, Nachhaltigkeit und generell Innovationen treiben uns an. In wenigen Monaten konnten wir ein spannendes Programm auf die Beine stellen, wo für jeden etwas dabei ist. The future is here, let's make it bright!“

Das Publikum darf insgesamt zwölf Talks erwarten, und zwar von Ren Aldridge, Pascal Haider, Caroline Hammoutene, Marlene Johler, Nicolas Kirchmayr, Michael Koppmann, Ardeshir Mahdavi, Jesse de Pagter und Stefan Weingärtner, Christopher Sebastian, Michael Strasser, Armin Tavakoli und Veronika Winter. Außerdem sind Performances der Pantomimin Nina Hlava, des Schloss Schönbrunn Orchesters von Peter Hosek und des Songwriters Hayden Arp geplant.

Hauptsponsor Wiener Stadtwerke und zahlreiche weitere Unternehmen unterstützen die Konferenz

Als Hauptsponsor konnten die Wiener Stadtwerke gewonnen werden. „Wir sind für Wiens Infrastruktur treibende Kraft in der Klimawende – und suchen Klimapionier*innen, die mit uns die Stadt am Laufen halten und klimafit für die Zukunft machen. Es freut uns, gemeinsam mit TEDx TU Wien die Herausforderungen und Chancen im Bereich Nachhaltigkeit zu beleuchten“, so Peter Weinelt, Generaldirektor-Stellvertreter der Wiener Stadtwerke. Zu den weiteren Sponsoren, Unterstützern und Partnern zählen die Technische Universität Wien, A1, Deloitte, APA – Austria Presse Agentur, EFS Consulting, Hotel am Konzerthaus, Trending Topics, Ströck, Coca-Cola, Kelly, Red Bull, Frunix, OneTwoBeer, etc.



Welcome to the 5th edition of TEDx TUWien Talks – Turning Points; Our Future, Our Responsibility!

The complexity of our systems is on the rise as our world is changing faster than ever. Ideas worth spreading can support this change in a responsible way with respect to the needs of present and future generations.

