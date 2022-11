Studie bestätigt: Arbeitskräftemangel in der Gastronomie- und Tourismusbranche ist selbst verschuldet

Linz (OTS) - Immer wieder beklagen Betriebe in der Gastronomie und Hotellerie, dass sie „händeringend“ nach Arbeitskräften suchen und die Branche einen „massiven Personalmangel“ habe. Was tatsächlich hinter den Personalproblemen einiger Betriebe in der Branche steckt, wird meist verschwiegen. Grund genug, die Arbeitsbedingungen, die Entlohnung und die Einhaltung arbeitsrechtlicher Bestimmungen genauer zu betrachten. Bei einer Pressekonferenz am Dienstag, 29. November 2022, um 9.30 Uhr in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Seminarraum 3, 5. Stock , präsentieren wir Ihnen unter dem Titel

erstmals die Erkenntnisse der Studie des Instituts für Soziologie an der Uni Wien, im Zuge derer 32 Beschäftigte zum „Fachkräftemangel“ in der Gastronomie und Hotellerie befragt wurden. Als Gesprächspartner/-innen stehen Ihnen AK-Präsident Andreas Stangl und Studienautorin und Leiterin des Forschungsprojektes Dr.in Johanna Neuhauser zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme an der Pressekonferenz, diese ist auch online möglich. Über diesen Link können Sie sich anmelden.





Datum: 29.11.2022, 09:30 Uhr

Ort: Arbeiterkammer Oberösterreich, Seminarraum 3, 5. Stock oder online

Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Österreich

Url: http://ooe.arbeiterkammer.at

