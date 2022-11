Paysafe-Studie: Mehr als die Hälfte der Online-Händler melden Probleme beim Bezahlen während Stoßzeiten

Online-Shops verlieren hohe Beträge durch überlastungsbedingte Checkout-Probleme während Spitzenzeiten

Wien/London (OTS) - Die Mehrheit der heimischen Online-KMU (kleine bis mittlere Unternehmen) ist aus wirtschaftlichen Gründen auf Saisongeschäft angewiesen. Doch mehr als die Hälfte der Shopbetreiber (58 %) gibt an, dass ihre Kunden während dieser lebenswichtigen Einkaufszeiträume Probleme beim Bezahlvorgang hatten. Im Herbst 2021 gaben dies nur 47 % an. Dies geht aus einer neuen Studie hervor, die von der führenden spezialisierten Zahlungsplattform Paysafe (NYSE: PSFE) bei über 1.100 Händlern in 12 Ländern* beauftragt wurde.

Fast zwei Drittel (62 %) erklären, dass der Bezahlvorgang weiterhin einen nennenswerten Wettbewerbsvorteil darstellt, wohl nicht zuletzt wegen der ernsten Konsequenzen im Fall von Problemen: Denn 20 % jener Unternehmen, die Probleme beim Bezahlvorgang meldeten, haben dadurch mehr als 100.000 Euro verloren. Zu den häufigsten Problemen gehören ein verlangsamter Zahlungsvorgang (41 %) und die fehlende Autorisierung von Zahlungen (39 %).

Dieses Thema gewinnt noch mehr an Bedeutung angesichts des Aufwands der Händler, um die Kunden überhaupt bis zur Bezahlung zu bringen. Fast die Hälfte (46 %) gibt an, dass Kaufabbrüche im Jahr 2022 ein ständiges Problem darstellen, und 56 % sagen, dass die Abbrüche in den letzten 12 Monaten zugenommen haben. Als Gründe für die Abbrüche werden unter anderem technische Probleme wie Abstürze des Bezahlformulars (14 %) und die Tatsache, dass Kunden nicht mit ihrer bevorzugten Zahlungsmethode bezahlen können (25 %), genannt.

Händler überlegen zunehmend neue Zahlungstechnologien zu übernehmen, um ihren Bezahlvorgang effizienter, sicherer und zuverlässiger zu gestalten und sich so einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Mehr als die Hälfte (57 %) der befragten Händler sind der Meinung, dass die Einführung neuerer Zahlungsmöglichkeiten einen Mehrwert für ihr Geschäft bedeuten würde. Trotz des Interesses an neueren Zahlungsmöglichkeiten führen Kreditkarten (71 %) und Debitkarten (67 %) weiterhin die Liste der angebotenen Zahlungsmethoden an.

Afshin Yazdian, Präsident von Merchant Solutions bei Paysafe, erklärt dazu: „Während der Einkaufssaison vor den Feiertagen werden die Zahlungsabwicklungssysteme auf die Probe gestellt, was die Bedeutung der Leistungsfähigkeit der Zahlungssysteme als Unterscheidungsmerkmal für Unternehmen hervorhebt. Das Angebot von mehr Bezahlmethoden verschafft Händlern einen Wettbewerbsvorteil, indem sie ein reibungsloses Kundenerlebnis ermöglichen, die Conversion-Rates verbessern und letztendlich verhindern, dass sie während ihrer Hochsaison Geschäft verlieren.“

Paysafe hat die Umfrage als Teil der Forschungsreihe „Lost in Transaction“ beauftragt. Weitere Ergebnisse werden zu gegebener Zeit bekanntgegeben.



Über die Studie

* Im September 2022 hat Paysafe eine Umfrage unter kleinen und mittleren Online-Unternehmen in zwölf Ländern in Auftrag gegeben. Zielsetzung war es, die Bedeutung des Zahlungsverkehrs für die Geschäftsaktivitäten der Unternehmen zu verstehen, Zahlungstrends zu untersuchen und die Erwartungen der Unternehmen für 2023 zu ermitteln, insbesondere im Hinblick auf die globale wirtschaftliche Unsicherheit. Einige der Ergebnisse wurden auch mit früheren Paysafe-Studien verglichen, um einen Einblick in Trends zu erhalten. Bei den zwölf Ländern handelt es sich um das Vereinigte Königreich, die USA, Kanada, Bulgarien, Italien, Deutschland, Österreich, Brasilien, Mexiko, Peru, Chile und Kolumbien.

