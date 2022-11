ÖAMTC: Klebevignette 2023 ab sofort an allen Stützpunkten erhältlich

Digitale Vignette über Mobilitätsclub sofort gültig – worauf beim Anbringen der purpurfarbigen Klebeversion zu achten ist

Wien (OTS) - Die neue purpurfarbige Autobahnvignette für 2023 ist ab sofort auch in der Klebeversion an allen Stützpunkten und Grenzstationen des Mobilitätsclubs erhältlich. Der Gültigkeitszeitraum startet mit 1. Dezember 2022 und endet am 31. Jänner 2024. ÖAMTC-Juristin Ursula Zelenka gibt Tipps, wie man die alte Vignette schonend entfernt und die neue richtig anbringt:

* Alte Vignette entfernen: Kleberreste bekämpft man am besten, indem man sie mit einem feuchten Tuch abreibt – der Klebstoff ist wasserlöslich.

* Saubere, "angewärmte" Scheibe: "Beim Aufkleben der neuen Vignette muss die Windschutzscheibe sauber, trocken und fettfrei sein", rät Zelenka. Sie warnt: "Bei Temperaturen unter 5 Grad Celsius hat die Vignette möglicherweise keinen guten Halt. Löst sie sich ab und wird dabei beschädigt, ist sie ungültig." Es ist daher ratsam, die Vignette in der Garage oder nach einer längeren Fahrt anzubringen, wenn die Scheibe 'vorgewärmt' ist.

* Richtige Position: "Die gültige Vignette muss vollständig von der Trägerfolie abgelöst und gut sichtbar innen auf der Windschutzscheibe aufgeklebt werden – empfohlen wird links oben auf der Windschutzscheibe oder im Bereich des Rückspiegels", sagt die ÖAMTC-Expertin. "Die Vignette darf keinesfalls im Tönungsstreifen angebracht werden."

* Aufbewahren: Den unteren Vignettenabschnitt sollte man aufheben, denn die Trägerfolie mit Seriennummer dient als Kaufnachweis. Sie wird für die eventuelle Ausstellung einer Ersatzvignette benötigt – wenn z. B. die Jahresvignette falsch geklebt und dabei versehentlich entwertet wurde. Dann kann beim Mobilitätsclub ein Antrag auf eine Ersatzvignette gestellt werden.

* Motorräder richtig bekleben: Bei Motorrädern muss die Vignette auf einen gut sichtbaren, nicht oder nur schwer zu entfernenden Teil (z. B. dem Gabelholm oder Metallträger am Vorderrad) geklebt werden.

Jahrestarif für 2023 liegt bei 96,40 Euro – digitale Version beim Mobilitätsclub erhältlich und sofort gültig

Auch die digitale Variante der Vignette für 2023 ist bereits an allen ÖAMTC-Stützpunkten und Grenzstationen erhältlich. Der Gültigkeitszeitraum beginnt auch hier am 1. Dezember 2022 und läuft 14 Monate. Kauft man eine digitale Vignette beim Mobilitätsclub, genießt man einen großen Vorteil: Die Vignette ist direkt nach dem Kauf gültig – die 18-tägige Konsumentenschutzfrist (wie beim Online-Kauf für Privatpersonen über ASFINAG-Webshop/-App) für den Beginn der Gültigkeit entfällt. Achtung: "Wer im laufenden Jahr von der Klebe- auf die digitale Vignette umsteigen möchte, kann das nur in zwei Fällen kostenfrei tun: Bei Bruch der Windschutzscheibe oder im Falle eines Totalschadens", erklärt die ÖAMTC-Juristin.

Der Preis für die Vignette 2023 steigt heuer gemäß Verbraucherpreisindex um 2,8 Prozent. Vignettenpflichtig sind alle Kraftfahrzeuge bis 3,5 Tonnen.

Die Preise für die Vignette 2023 im Überblick:

Jahresvignette: 96,40 Euro für Pkw bzw. 38,20 Euro für Motorräder

2-Monats-Vignette: 29,00 für Pkw bzw. 14,50 Euro für Motorräder

10-Tages-Vignette: 9,90 Euro für Pkw bzw. 5,80 Euro für Motorräder

Alle Informationen rund um die Vignette 2023 gibt es auch online:

www.oeamtc.at/vignette. Wo der nächste ÖAMTC-Standort liegt, findet man unter www.oeamtc.at/standorte.

Rückfragen & Kontakt:

ÖAMTC

Öffentlichkeitsarbeit

+43 (0)1 71199-21218

kommunikation @ oeamtc.at

http://www.oeamtc.at