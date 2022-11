Oö. Volksblatt: "Völlig daneben" (von Heinz WERNITZNIG)

Ausgabe vom 22. November 2022

Linz (OTS) - Zuerst bekamen die Museen im wahrsten Sinn des Wortes ihr Fett ab, nun müssen die Verkehrsteilnehmer unter dem Fanatismus einiger so genannter Klimaaktivisten leiden (siehe dazu Bericht auf Seite 11). Angesichts des mageren Ergebnisses bei der Klimakonferenz in Ägypten ist es gut, wenn junge Menschen nachhaltige Maßnahmen gegen die Erderwärmung einfordern. Aber mit der Wahl ihrer Mittel liegen sie völlig daneben. Denn die Aktivisten erregen zwar die gewünschte maximale Aufmerksamkeit, diese schlägt aber bei der großen Mehrheit der Menschen umgehend in Unmut und Ärger um – bei Personen, die in der Früh ihre Kinder in die Schule bringen und Menschen, die mit dem Auto zum Arbeitsplatz fahren wollen.

Daher werden die Aktionen der Gruppe „Letzte Generation“ statt dem angepeilten niedrigeren Tempolimit auf Autobahnen wohl nur härtere Strafen für derartige Aktionen nach sich ziehen. Hinzu kommt, dass die so genannten Klimaaktivisten sich selbst und auch die Mitmenschen durch solche Blockaden gefährden. Auf diese Weise kann man sicher nicht überzeugen, so funktioniert Demokratie einfach nicht. Dieser Klebstoff ist eher gesellschaftlicher Sprengstoff und wird auch nicht dazu beitragen, eine globale Klima-Katastrophe zu verhindern.

Rückfragen & Kontakt:

Oö. Volksblatt, Chefredaktion

0732/7606 DW 782

politik @ volksblatt.at

http://www.volksblatt.at