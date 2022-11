FPÖ – Kaniak zu Rauch: „Nur einen Personalmangel im Gesundheitsbereich festzustellen, reicht nicht“

Wien (OTS) - „Wenn der grüne Gesundheitsminister Rauch am Rande einer Pressekonferenz lapidar feststellt, dass es eine Personalnot nicht nur in den Spitälern, sondern im ganzen Sektor der Sozial- und Gesundheitsberufe gebe, und gleichzeitig darauf verweist, dass das in der ganzen EU so sei, dann kann man ihm nur sagen: ‚Nicht genügend, setzen“‘, reagierte der freiheitliche Gesundheitssprecher und Vorsitzende des parlamentarischen Gesundheitsausschusses NAbg. Mag. Gerhard Kaniak auf eine Aussendung der Austria Presse Agentur (APA).

„Dieser Zustand überrascht uns Freiheitliche nicht, seit Jahren warnen wir davor. Gerade die Corona-Pandemie hat das Personal im Gesundheits- und Pflegebereich an seine Grenzen gebracht. Überstunden, mangelnde Wertschätzung und schlechte Bezahlung fordern ihren Tribut. Der zu versteuernde Corona-Bonus für Pflegekräfte ist nur ein Beispiel dafür. Während Betriebe bis zu 3.000 Euro den Corona-Bonus steuerfrei auszahlen dürfen, bleibt unseren ‚weißen Engeln‘ wahrscheinlich nur ein Tausender“, so Kaniak.

„Rauch, Mückstein und Anschober heißen die Totengräber unseres Gesundheitssystem. Mitten in der größten Gesundheitskrise werden Budgets gekürzt und nichts gegen einen Personalmangel unternommen. Das ist unterlassene Hilfeleistung, Herr Minister Rauch! Wir Freiheitliche haben schon mehrmals die Initiative ergriffen und vernünftige Vorschläge auf den Tisch gelegt. ÖVP und Grüne haben jedoch kein Interesse an konstruktiven Vorschlägen der Opposition und jetzt haben wir das Ergebnis – Schicht im Schacht“, musste Kaniak bedauernd feststellen.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at