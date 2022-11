Neuer Primar der Urologie im Barmherzige Schwestern Krankenhaus Wien

Wien (OTS) - Primar Dr. Wilhelm Bauer, F.E.B.U. übernimmt ab November 2022 die Leitung der Abteilung für Urologie im Barmherzige Schwestern Krankenhaus Wien.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Primar Dr. Bauer einen Experten im Bereich der Laparoskopie für die Leitung der Urologie gewinnen konnten. Mit seiner jahrelangen Erfahrung bei der Anwendung der minimal-invasiven Operationsmethode unterstützt er uns entscheidend im Aufbau des Schwerpunktes Roboterchirurgie“, verkündet Thomas Pavek, Geschäftsführer im Barmherzige Schwestern Krankenhaus Wien, Vinzenz Gruppe. Zugleich verabschiedet das Barmherzige Schwestern Krankenhaus Wien Primar Univ.-Doz. Dr. Clemens Brössner, der die Abteilung am Standort die letzten fünf Jahre geleitet hat.

Werdegang von Primar Dr. Bauer, F.E.B.U.

Nach dem Medizinstudium an der Medizinischen Universität Wien absolvierte Primar Wilhelm Bauer seine klinische Ausbildung im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien. Der Facharzt für Urologie spezialisierte sich dabei auf die chirurgische Urologie und die Methode der Laparoskopie. Nach langjähriger Tätigkeit als 1. Oberarzt übernahm er zuletzt die interimistische Leitung der Abteilung im Barmherzige Schwestern Krankenhaus Wien und unterstützte maßgeblich die Implementierung der Roboterchirurgie in der Fachklinik. Nachdem die Urologie dieses Jahr als Vollabteilung fixiert wurde, wird er sich in seiner Funktion verstärkt auf den Ausbau des neuen Schwerpunktes konzentrieren. „Mit der Anschaffung des da Vinci Xi wurde ein wichtiger Schritt für die Weiterentwicklung der Urologie gesetzt. Wir sind überzeugt, dass Primar Bauer diese mit seinen Plänen auch weiterhin vorantreiben wird“, so Ärztlicher Direktor Primar Univ.-Prof. Dr. Mag Alexander Klaus, FACS.

Primar Bauer ist der Erfinder des ATOMS System, einem revolutionären Inkontinenz Implantates zur Therapie der männlichen Harninkontinenz nach radikaler Prostatektomie. Der 51-jährige ist verheiratet und Vater von 2 Kindern.

