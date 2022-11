FPÖ – Amesbauer: Dampfplauderei von ÖVP-Innenminister Karner zur Asylkrise wird immer unerträglicher!

Asyl- und Migrationspolitik der ÖVP war von Anfang an nur auf Inszenierung aufgebaut!

Wien (OTS) - Die ÖVP sei in Sachen Asyl- und Migrationskrise zunehmend nervös, stellte heute FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Hannes Amesbauer hinsichtlich der Aussagen von ÖVP-Innenminister Karner an der burgenländischen Grenze fest: „Kein Tag vergeht, an dem Karner nicht mit markigen Sprüchen die Schlagzeilen überflutet. Das politische Handeln sieht aber genau gegenteilig aus und die Völkerwanderung geht unaufhaltsam weiter. Diese Dampfplauderei wird angesichts der dramatischen Situation immer unerträglicher! Diese Asyl-PR der ÖVP hat uns erst in diese unverantwortliche Situation geführt. Vielmehr bräuchte es schon längst eine rigorose Trendumkehr, die nur funktionieren kann, wenn endlich auch die Grenzen für illegale Zuwanderer geschlossen werden und kein Asylantrag mehr angenommen wird.“

„Es ist ja nett, wenn Karner jetzt plötzlich draufkommt, dass Schengen nicht funktioniert. Erstens hat diese Erkenntnis viel zu lange gedauert und zweitens hilft dieses Wehklagen in Richtung EU nicht weiter. Niemand kann dem Innenminister seine Verantwortung für dieses Schlamassel abnehmen. Er soll doch endlich handeln! Dabei braucht er nicht einmal sonderlich kreativ werden, sondern nur endlich das freiheitliche Maßnahmenpaket zur Deattraktivierung des Asylstandorts Österreich für Wirtschaftsflüchtlinge und Scheinasylanten zur Umsetzung bringen“, betonte Amesbauer.

Bemerkenswert sei, so der freiheitliche Sicherheitssprecher, dass plötzlich auch Zurückweisungen thematisiert würden: „Das fordern wir seit Monaten und wurden dafür heftig kritisiert. Jetzt will Karner auf einmal darauf pochen? Das ist lächerlich! Diese mediale Inszenierung wird genauso verhallen, wie sein Ruf nach Asylverfahren in Drittstaaten. Sowohl er als auch sein Amtsvorgänger Nehammer reisten schon öffentlichkeitswirksam nach Dänemark, um sich dieses Modell ‚anzuschauen‘. Nur passiert ist überhaupt nichts in diese Richtung.“

„Es ist kein Wunder, dass die ÖVP auch beim Thema Asyl in den Umfragen abstürzt. Die Bevölkerung hat zurecht das Vertrauen verloren, weil die ganze Asyl- und Migrationspolitik nur auf Inszenierung aufgebaut ist und war. Angesichts der katastrophalen Zustände im Bereich der illegalen Massenzuwanderung lässt sich das fundamentale Totalversagen eben auch nicht mehr mit Scheinmaßnahmen und Schlagzeilen wegretuschieren. Neuwahlen wären für Österreich der einzig mögliche Befreiungsschlag“, betonte Amesbauer.

