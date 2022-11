„LICHT INS DUNKEL“-Spendentage im ORF Vorarlberg

Vom 24. bis 26. November 50 Stunden Wunschprogramm bei ORF Radio Vorarlberg anlässlich 50 Jahre „LICHT INS DUNKEL“

Wien (OTS) - Seit 50 Jahren organisiert der ORF gemeinsam mit „LICHT INS DUNKEL“ eine österreichweite Spendeninitiative für Sozial- und Behindertenprojekte. Pünktlich zum Jubiläum wird auch im ORF Vorarlberg groß gefeiert.

50 Jahre bringen 50 Stunden Musikwünsche bei ORF Radio Vorarlberg

Von Donnerstag, 24. November, um 6.00 Uhr bis Samstag, 26. November, um 8.00 Uhr können sich alle Hörerinnen und Hörer bei ORF Radio Vorarlberg für eine Spende von mindestens zehn Euro ihren Lieblingshit wünschen und damit LICHT INS DUNKEL in Vorarlberg unterstützen. Musikwünsche und Spenden sind entweder telefonisch unter 05572/3830 oder online auf vorarlberg.ORF.at möglich.

Projekt 2022 in Vorarlberg: „Tischlein Deck Dich“

Im Jubiläumsjahr 2022 gehen die Spenden in Vorarlberg für LICHT INS DUNKEL unter anderem an den Verein „Tischlein Deck Dich“. Gemäß dessen Motto „Verteilen statt Vernichten“ sammelt der Verein seit 2005 einwandfreie Lebensmittel und verteilt diese an bedürftige Menschen in Vorarlberg. Mehr als 1.800 Personen profitieren regelmäßig vom Angebot. Jede Woche werden etwa 40 Tonnen Lebensmittel bewegt und vor der Entsorgung bewahrt. Rund 300 Personen stellen sich in den Dienst der guten Sache und betreuen die Ausgabestellen in Bregenz, Dornbirn, Götzis, Feldkirch und Bludenz.

Inklusion und Nachhaltigkeit

Um den Verein „Tischlein Deck Dich“ zukunftsfähig und klimatauglich abzusichern, sind die Verantwortlichen auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Der Energieverbrauch und die hohen Kosten sollen reduziert werden, deshalb ist die Anschaffung einer Photovoltaik-Anlage geplant. Ebenso soll eine Umstellung des Fuhrparks auf Gas- oder Elektroautos für den Transport und die Abholung der Lebensmittel erfolgen. An den Ausgabestellen werden zudem vermehrt Menschen mit Behinderungen eingesetzt.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Heuer unterstützt die ORF-Initiative LICHT INS DUNKEL mit ‚Tischlein Deck Dich‘ ein wichtiges und berührendes Sozialprojekt in Vorarlberg. Zudem präsentiert ORF Radio Vorarlberg zum 50-Jahr-Jubiläum von LICHT INS DUNKEL 50 Stunden lang ein Spezialprogramm, das einen bunten Musik-Mix für die gute Sache verspricht.“

Stefan Höfel, Projektleiter LICHT INS DUNKEL ORF Vorarlberg: „Schon in den vergangenen Jahren haben die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger für ein buntes Programm beim ORF-Radio-Vorarlberg-Spendentag gesorgt. Lieblingsmusik hören und gleichzeitig Gutes tun ist eine besondere Mischung. Bei LICHT INS DUNKEL kommt jeder Euro Kindern und Familien zugute, die unverschuldet in Not geraten sind.“

