TECH DAY 2022: Handelsverband lud zum Gipfeltreffen der heimischen Retail-Tech-Szene in Wien.

Besucherrekord! 230 Gäste beim wichtigsten Technologie-Event des österreichischen Handels. "Retail Innovation Award" für IKEA, Decathlon, Fressnapf, Augenstern Kindermode und Refurbed.

Wien (OTS) - Das digitalaffine Who is Who der österreichischen Handelsbranche hat sich am 17. November beim alljährlichen TECH DAY des Handelsverbandes im 35. Stock des ThirtyFive am Wienerberg getroffen. Der traditionelle Pflichttermin für die (Online)Handelsszene sowie Brancheninteressierte fand bereits zum 11. Mal statt. 230 Teilnehmer:innen verfolgten das von Handelsverband-Präsident Stephan Mayer-Heinisch und Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will eröffnete Tech-Event – ein neuer Besucherrekord. Für Begeisterung sorgte die Keynote "DevOps in Retail" der bekannten Influencerin Nana Janashia (TechWorld with Nana).

Unter dem Kongressmotto "The Future of Retail Technology" durfte das Publikum dieses Jahr dem Best Practice Beispiel von Hermann Erlach (Microsoft Österreich) und Andreas Kranabitl (SPAR Österreich) lauschen, gefolgt von Jan Königstätter (Otago), der den brandneuen "Digital Visibility Report 2022 (DiVi)" präsentierte – ein Überblick der Performance und Sichtbarkeit heimischer Handelsbetriebe auf Google. Die Kundenperspektive übernahm Josef Grabner (LINK Mobility) in seinem Pecha Kucha Vortrag. Er sprach über die digitale Zukunft der Customer Journey – konkret darüber, was moderne Kunden wirklich wollen. Im zweiten Pecha Kucha Slot präsentierte Kremena Irinkova (Payment Services Austria, PSA) die Mehrwerte der neuen ich.app für den österreichischen Handel.

Durch das Startup Zapping führte Markus Kuntke, Leiter des Trend- und Innovationsmanagements bei REWE International und neuer Ressortleiter der erfolgreichen Handelsverband-Plattform "Omnichannel, Innovation & Startups". Sechs ausgewählte Retail-Startups durften ihre digitalen Lösungen für den Handel präsentieren. Heuer am Start: Rainer Franke und Martin Schmutterer von IOSS Europe, Miriam Jonas von Prewave, Felix Kogler von Systempilot, Stefan Kohlbacher von fiskaly, Mark Lützner von exonode und Philip Tropper vom HV E-Mobilitätspartner ELOOP.

Potenzial: Mit Digitaler Identität könnte Österreich mehr als 8 Mrd. Euro jährlich einsparen

Eines der Highlights beim TECH DAY 2022 war die Podiumsdiskussion zu Digitaler Identität und self-sovereign identity. Dabei wurden u.a. die Plattform-Lösung von CRIF, die ich.app der PSA und die European netID Foundation vorgestellt. Live on Stage diskutierten Gerald Eder (CRIF), Sabine Walch (danube.ai), Harald Flatscher (PSA), Jörn Strehlau (netID), Alfred Taudes (WU Wien), Martin Sprengseis (bluesource) und der bekannte Datenschützer Thomas Lohninger von epicenter.works. Spannend: Schätzungen der estnischen Regierung zufolge spart allein die Nutzung elektronischer Unterschriften jährlich rund 2% des BIP ein. Umgelegt auf Österreich wären das mehr als 8 Milliarden Euro pro Jahr – das Potenzial der Digitalen Identität ist also riesig.

Wie können Payment-Technologien den Handel positiv beeinflussen? Darüber sprach Jürgen Schübel (VISA) in seinem vielbeachteten Best Practice Vortrag. Der Fokus lag dabei auf sog. "In Car Payments" die dafür sorgen könnten, dass unsere Autos künftig zur fahrenden digitalen Geldbörse werden. Spannend war auch der Vortrag von Andreas Thöni (Österreichische Post) und Harald Gutschi (UNITO/OTTO Gruppe). Die beiden Branchenexperten gaben nicht nur ein Update zur Lage des Onlinehandels in der DACH-Region, sie stellten auch die "Austrian eCommerce Map 2023" vor. Mehr dazu HIER.

Zu den weiteren Schwerpunkten des Events zählten dieses Mal: Zahlungstrends, digitale Cloudlösungen, Customer Loyalty, Blockchain und innovative Logistiklösungen. Darüber hinaus wurden bereits zum 7. Mal die begehrten Retail Innovation Awards in vier Kategorien vergeben:

Best In-Store Solution – Ex aequo Gewinner: IKEA und DECATHLON

– Ex aequo Gewinner: und Best Online bzw. Mobile Solution – Gewinner: FRESSNAPF

– Gewinner: Best Omnichannel Innovation – Gewinner: AUGENSTERN KINDERMODE

– Gewinner: Best Green Innovation – Gewinner: REFURBED

Mit dem Preis werden in Österreich tätige Handelsunternehmen für den Einsatz herausragender, innovativer Technologie-Lösungen ausgezeichnet. Nikolaus Köchelhuber und Florian Haas von der Unternehmensberatung EY (Ernst & Young) übergaben die Auszeichnungen gemeinsam mit HV-Geschäftsführer Rainer Will. Der Handelsverband und Schirmherr EY gratulieren den 30 nominierten Unternehmen und den fünf Gewinnern herzlich. Mehr dazu HIER.

Verena Schneider (Puls 4) glänzte als Moderatorin und führte charmant durch den Nachmittag. Bevor es dann am Abend zum Ausklang und Networking mit Drinks bei der Afterparty powered bei FIEGE ging, warteten tolle Tech-Preise und exklusive Tickets für ausgewählte HV Events auf die glücklichen Gewinner:innen der Retail Rallye.

Das Team des Handelsverbandes bedankt sich herzlich bei allen Besucher:innen sowie bei den Sponsoren und Kooperationspartnern. Besonderer Dank gilt den heurigen Premium-Partnern CRIF, EY Österreich, Fiege, Link Mobility, PSA (Payment Services Austria) und VISA.

Unter den hochkarätigen Gästen des TECH DAY 2022 waren u.a. Cathryn Binder-Taisser (Decathlon), Joel Hornstra (Hervis), Michael Bratl (Visa), Klaus Slamanig (Nespresso), Robert Hadzetovic (shöpping.at), Roman Koch (Gebr. Heinemann), Alexandra Dürr und Niklas Larsson (beide IKEA Austria), Klaus Magele (Morawa), Rainer Friedl (Emakina), Peter Umundum, Michael Andrae, Markus Leitgeb (alle Österreichische Post), Lukas Kränkl und Philipp Pieh-Sandpeck (Gebrüder Pixel), Ruth Moss (CRIF), Thomas Von der Gathen und Armin Timmerer (beide PSA), Victoria Neuhofer und Stephanie Sinko (beide DAMN PLASTIC), uvm.

