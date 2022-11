s REAL Immobilien launcht Kundenportal www.my-sreal.at

Wien (OTS) -

Für alle Immobilien-Verkäufer:innen, Käufer:innen und an Immobilien Interessierte

Immobilien kaufen, verkaufen, bewerten, Suchprofile anlegen und vieles mehr

Aktuelle Markt- und Umfeldinformationen

Das Ziel: Digitale und transparente Abbildung des gesamten Kauf- und Verkaufsprozesses

Digitalisierung ist auch in der Immobilienbranche angekommen. Neu ist aber das Informations- und Serviceportal www.my-sreal.at , das gebündelte Dienstleistungen und News für alle relevanten Bereiche von und für Immobilientransaktionen abdeckt – das umfassende Tool ist seit wenigen Tagen online.

Für wen ist das interessant? Am Beginn stand eine groß angelegte Markt- und Bedürfnisanalyse, die s REAL gemeinsam mit der auf Innovation Consulting spezialisierten Salzburger Firma Phormolog durchgeführt hat. Die Ergebnisse zeigen: Die Erwartungshaltungen sind sowohl auf der Seite der Immobilienverkäufer:innen, als auch auf der der Käufer:innen ziemlich groß, das Erfüllen der Kundenwünsche eine komplexe Aufgabe. Auf diesem Hintergrund entstand die Idee von www.my-sreal.at und dessen Entwicklung zu einem umfassenden Kundenportal, das in der Endausbaustufe den gesamten Immobilien-Transaktionsprozess transparent und digital abbilden kann und schon im Vorfeld relevante Marktinformationen bietet.

Ziel ist die langfristige Etablierung von www.my-sreal.at als österreichweites Informations- und Kommunikationsportal für alle Interessierten , so Martina Hirsch, Geschäftsführerin von s REAL. Mit der Plattform festigt das Unternehmen seine Positionierung als erster hybrider – also digitaler und analoger – Immobilienmakler Österreichs.

Was noch kommt: Nachrichtenfunktion, Dashboard der Marketingaktivitäten, Einbindung des digitalen Angebotsverfahrens immo-live und der digitalen Kaufvertragsabwicklung, die Datenablage immo-drive – das sind nur einige der Funktionen, die Kund:innen auf www.my-sreal.at bald zur Verfügung stehen werden. Damit geht die s REAL ganz neue Wege und ist österreichweit der erste Immobilienmakler mit einem derart umfangreichen, transparenten Service.

Gerade die aktuellen Rahmenbedingungen wie Inflation, Zinserhöhungen, Energiekosten, sowie die veränderten Kreditvergaberichtlinien tragen zu Veränderungen beim An- und Verkauf von Immobilien bei. Erste spürbare Entwicklungen sind in manchen Marktsegmenten ein Rückgang der Nachfrage – und damit einhergehend eine Normalisierung der Dynamik am Immobilienmarkt der letzten Jahre.

Martina Hirsch: Umso wichtiger ist es für unsere Kund:innen, immer gut informiert zu sein. Wir sind uns sicher, dass wir mit unserem Kundenportal www.my-sreal.at am Puls der Zeit sind, damit den Veränderungen am österreichischen Immobilienmarkt bestmöglich begegnen und auch in dynamischen Zeiten optimal den Bedürfnissen aller unserer Kund:innen und am Immobilienmarkt Interessierten gerecht werden können.



