FH Technikum Wien: Zukunft gestalten mit dem neu aufgestellten Elektronik-Studium

FH schärft Profil ihres Gründungsstudiums und bietet vier neue Bachelor-Studienzweige an. Studienberatung vor Ort beim Open Day am 25.11.

Wien (OTS) - Elektronik ist heute allgegenwärtig, sei es etwa in Smartphones, Fernsehern, Computern, Elektroautos oder Windkraftanlagen. Wer die Technik beherrscht, kann aktiv die Welt von morgen mitgestalten und ist am Arbeitsmarkt gefragt. An der FH Technikum Wien werden seit mehr als 25 Jahren Elektronik-Fachkräfte auf akademischem Niveau ausgebildet, nun bekommt das Studium sein bislang größtes Update: Vier Bachelor-Studienzweige und Anwesenheitszeiten, die wahlweise ein Vollzeit- oder berufsbegleitendes Studium ermöglichen.

„Wir haben den Studiengang an die Bedürfnisse unterschiedlicher Zielgruppen angepasst und decken mit den Studienzweigen ein breites Themenfeld ab“, sagt Studiengangsleiter Peter Rössler. „Unsere Absolvent*innen bringen solide Elektronik-Kompetenzen samt Zusatz-Skills in Bereichen wie Informatik, Wirtschaft oder Persönlichkeitsbildung mit und gehören zu den gefragtesten technischen Fachkräften.“

„Am Technikum stehen wir seit unserer Gründung für Elektronik. Wer sich die heutige Welt ansieht, merkt schnell, dass unser ältester‘ Studiengang alles andere als alt aussieht. Kaum ein Bereich entspricht so sehr unserem Claim Change our tomorrow“, sagt Geschäftsführerin Gabriele Költringer.

Die Studienzweige des Bachelor-Studiums im Überblick

Alle Studierenden erlernen die Grundlagen zur Entwicklung elektronischer Systeme, ergänzt um Kenntnisse der hardwarenahen Informatik, Naturwissenschaften, Wirtschaft und Persönlichkeitsbildung. Je nach persönlichem Interesse können dabei wahlweise Fertigkeiten im Bereich der Hardware-Entwicklung, nachhaltige Energietechnik, Informatik oder Wirtschaft stärker vertieft werden. Vier Studienzweige fokussieren auf vier stark nachgefragte Zukunftsbereiche der Elektronik und sind genau auf die weiterführenden Master-Studienangebote der FHTW abgestimmt:

Embedded & Cyber-Physical Systems: Kaum jemand ist sich bei der Benutzung von Geräten des alltäglichen Gebrauchs, wie etwa dem Fernseher, dem Auto, einer Waschmaschine oder der Kreditkarte bewusst, dass sich in all diesen Dingen eingebettete Computersysteme – sogenannte Embedded Systems – befinden. Daneben werden Embedded Systems heutzutage auch massiv im industriellen Bereich, etwa in der Automatisierungstechnik, der Medizintechnik oder Robotik eingesetzt.

Internet of Things & Smart Infrastructure: Das „Internet der Dinge" hält Einzug in Gebäude, Industrieanlagen und ganze Städte. Damit wird eine smarte Infrastruktur zur Verbindung der realen mit der digitalen Welt geschaffen. Nach einer Elektronik-Basisausbildung erlernen Studierende im Studienzweig Internet of Things & Smart Infrastructure die Grundlagen zur Realisierung von IoT-Sytemen und smarten Lösungen in einer Vielzahl von Applikationen, wie etwa spezialisiertes Know-how im Bereich der Kommunikationstechnik, Informatik und Automatisierungstechnik.

Power Electronics & nachhaltige Energietechnik: Das Thema Energie ist in aller Munde – und bildet den Fokus dieses Studienzweigs: Nach einer Elektronik-Basisausbildung werden speziell Themen wie Energiesysteme und Energieumwandlung, die Elektrizitätswirtschaft, E-Mobilität oder Leistungselektronik behandelt. Der Bedarf an gut ausgebildeten Fachkräften in diesen traditionellen und gleichzeitig zukunftsträchtigen Feldern der Elektrotechnik und Elektronik ist seit vielen Jahren hoch, sodass Absolvent*innen dieses Studiengangs hervorragende Berufsaussichten erwarten.

Wirtschaft & Entrepreneurship: Vom innovativen Startup bis zum etablierten Konzern umfasst die Elektronik-Branche eine große Bandbreite an Unternehmen. Managementkompetenz und technisches Fachwissen sind hier eine unschlagbare Kombination. Nach einer Elektronik-Basisausbildung werden Studierende im Studienzweig Wirtschaft & Entrepreneurship des Studiengangs Elektronik auf Führungsaufgaben bzw. Herausforderungen des Unternehmertums vorbereitet. Der Studiengang ist sowohl für Interessent*innen an einer gemischt wirtschaftlich-technischen Ausbildung geeignet, als auch für Personen, die bereits über entsprechendes Know-how in einer der beiden Disziplinen – Wirtschaft oder Technik – verfügen und ihr Wissen im Sinne einer beruflichen Höherqualifikation erweitern wollen.

Vor Ort überzeugen, online bewerben

Die neuen Studienpläne treten mit Studienjahr 2023/24 in Kraft. Eine Bewerbung für die neuen Studienzweige ist bereits möglich. Beim Open Day der FHTW können sich Interessent*innen am 25. November von 10:00 bis 18:00 Uhr vor Ort beraten lassen sowie den Studiengang betreffende Projekte und Labors erleben: www.technikum-wien.at/openday

