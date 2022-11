Torry Harris Integration Solutions tritt dem Forbes Technology Council bei

New York und Bristol, England, und Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) - Der Forbes Technology Council ist eine exklusive Gemeinschaft für CIO, CTO und Technologie-Führungskräfte von Weltrang.

Torry Harris Integration Solutions (THIS), ein anerkannter Marktführer im Bereich der Integrationsstrategie und der API-gesteuerten digitalen Transformation, ist dem Forbes Technology Council beigetreten, einer exklusiven Gemeinschaft für CIO, CTO und Technologie-Führungskräfte von Weltrang.

Karthik TS, Leiter des Center of Excellence bei Torry Harris Integration Solutions, wird einer der Hauptakteure sein, der seine Gedanken und Best Practices zu digitalen Ökosystemen und integrationsgetriebener digitaler Transformation über den Forbes-Kanal mitteilt. Mehr als zwei Jahrzehnte lang hat Karthik eng mit Telekommunikationsunternehmen, Banken und Energiekonzernen zusammengearbeitet und dabei geholfen, deren Integrationsstrategie zu definieren und spezifische digitale Geschäftsziele umzusetzen. In seiner aktuellen Position leitet er unternehmensweite Initiativen und produktive Lösungen, um digitale Anforderungen für Unternehmen zu beschleunigen. Karthik hat das Buch „Digital API Economy – Beneficiaries, Enablers and Catalysts" mitverfasst.

„Wir fühlen uns geehrt, Karthik TS in der Gemeinschaft willkommen zu heißen", erklärte Scott Gerber, Gründer von Forbes Councils, dem Kollektiv, zu dem auch Forbes Technology Council gehört. „Unsere Mission mit Forbes Councils ist es, bewährte Führungskräfte aus jeder Branche zusammenzubringen und ein kuratiertes, von sozialem Kapital angetriebenes Netzwerk zu schaffen, das jedem Mitglied hilft, professionell zu wachsen und einen noch größeren Einfluss auf die Geschäftswelt zu nehmen."

„Es ist eine Ehre, dem Forbes Technology Council beizutreten. Dies wird eine großartige Gelegenheit sein, mein Wissen und die kollektive Erfahrung unseres Unternehmens in den Bereichen Integration und API-gesteuerte digitale Transformation zu vermitteln und mit gleichgesinnten Führungskräften auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten", erklärte Karthik.

Informationen zu Torry Harris

Torry Harris ist ein multinationaler Anbieter von Unternehmens-, Technologie- und IT-Beratungs- sowie Bereitstellungsleistungen. Seit mehr als zwei Jahrzehnten konzentriert sich das Unternehmen auf die Bereitstellung von Lösungen für digitales Enablement, digitale Marktplatzleistungen, API-Management über den gesamten Lebenszyklus hinweg, IoT und Enablement für das digitale Ökosystem. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New Jersey (USA) und Entwicklungszentren in Bangalore in Indien. Weitere Niederlassungen befinden sich in Bristol (Vereinigtes Königreich), Slough (Vereinigtes Königreich), Dubai (VAE), Dublin (Irland), München (Deutschland) und Paris (Frankreich). Folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter und Facebook. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.torryharris.com

Informationen zu Forbes Councils

Forbes Councils ist ein Kollektiv von Communities, die nur auf Einladung zugänglich sind und in Zusammenarbeit mit Forbes und den Experten, die den Young Entrepreneur Council (YEC) gegründet haben, entstanden sind. In den Forbes Councils kommen außergewöhnliche Unternehmer und Führungskräfte mit den Menschen und Ressourcen zusammen, die ihnen helfen können, erfolgreich zu sein.

Weitere Informationen über Forbes Technology Council finden Sie auf forbestechcouncil.com.

