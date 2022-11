Ernst-Dziedzic zum 'Transgender Remembrance Day': Transrechte sind Menschenrechte

Grüne wollen Gewalt gegen Transpersonen bei 'round table' von Innen- und Justizministerium thematisieren

Wien (OTS) - „Gerade an einem Tag wie heute müssen wir ganz bewusst darauf aufmerksam machen, dass allen Menschen ungeachtet ihrer Orientierung oder Identität die gleichen Rechte zustehen“, sagt die Grüne LGBTI-Sprecherin Ewa Ernst-Dziedzic anlässlich des heutigen 'Transgender Remembrance Day' und verweist dabei auf weltweit 327 registrierte Morde an diversen Personen zwischen Oktober 2021 und September 2022.

„Jeder Mensch hat das Recht auf Selbstbestimmung über den eigenen Körper und das Recht, frei und offen nach der eigenen Geschlechtsidentität zu leben. Ohne Diskriminierung, ohne Schikane, ohne Pathologisierung“, so die Grüne Nationalrätin.

Mit dem Blick auf aktuelle Debatten in Deutschland, Spanien und neuerdings auch in Österreich zeige sich, dass gerade Trans-Menschen mit zunehmend negativer Wahrnehmung, Vorurteilen, Intoleranz und Gewalt konfrontiert sind. Die Sprache transfeindlicher Gruppen diffamiere Trans-Frauen, beraube Trans-Männer ihrer Handlungsfähigkeit und dränge nicht-binäre Menschen in die Unsichtbarkeit, so die Abgeordnete.

„Um diesen Entwicklungen entgegenzutreten, müssen wir handeln. Bei dem Round table den die LGBTIQ Sprecher:innen den Parteien via Antrag von Innenminister und Justizministerin eingefordert haben, soll so ein Schwerpunkt auch Gewalt gegen Transpersonen sein. Wir Grüne binden Betroffene gezielt in die Debatte ein, denn so inklusiv wie unsere Politik, soll auch der Diskussionsprozess zur Verbesserung der Situation von transidenten Menschen sein. Wir sind überzeugt: Je inklusiver eine Gesellschaft ist, desto gerechter ist sie. Unsere progressive und positive Vision von Gesellschaft ist die von einer Gesellschaft frei von Rollenzwängen und Unterdrückung. Wir verstehen uns daher als Verbündete mit allen Spektren des Regenbogens - denn es ist und bleibt unser gemeinsamer Kampf“, sagt Ernst-Dziedzic.





