JOSEPH BINDER AWARD 2022: Internationaler Preis für Grafikdesign und Illustration 38 Mal an Österreich verliehen

Drei Mal wurde Gold für Design aus Österreich verliehen.

Wien (OTS) - Aus einer Rekordzahl von 908 Einreichungen aus 32 Ländern vergab die internationale Expert·innenjury 12 Mal Gold, 14 Mal Silber und 10 Mal Bronze. 24 Arbeiten erhielten eine Auszeichnung, darüber hinaus kam in der auftragsunabhängigen Kategorie »Design Fiction« ein Preisgeld von 10.000 Euro zur Vergabe, das sich auf 5 Beiträge aufteilt. Zusätzlich wurde zum zweiten Mal der Henry Steiner Prize für ein besonders vielversprechendes Nachwuchsprojekt verliehen. Die Preisverleihung wurde live übertragen, der Stream steht auch weiterhin auf dem YouTube-Kanal von designaustria zur Verfügung. Unter dem Motto »Let's celebrate the creative process!« sind die ausgezeichneten Projekte bis 23. Dezember 2022 im designforum Wien, MuseumsQuartier Wien, ausgestellt und werden in einem umfassenden Katalog präsentiert.



Gold wurde verliehen an Gabriela Baka und Łukasz Podolak (Polen) für »Planet Lem« (Kategorie Corporate Design), an Heimat Wien (Österreich) für »VinziRast gets you back on your feet!« (Kategorie Kommunikationsdesign), an Superdot Studio (Schweiz) für »Visualizing Complexity – Modular Information Design Handbook« (Kategorie Informationsdesign), an Schriftlabor GmbH (Österreich) für »Margit« (Kategorie Schriftgestaltung), an Claudia Schramke (Deutschland) für »72. Berlinale« (Kategorie Plakatgestaltung), an hesign International GmbH (Deutschland) für »Daydream« (Kategorie Editionsdesign), an dform Büro für Design (Österreich) für »Stadtmacherei Nürnberg« (Kategorie Screen Design), an das Studio Gralingen (Deutschland) für »Klimawandel« (Kategorie Buchillustration), an Grafprom Studio (Ukraine) für »Kyiv« (Kategorie Buchillustration), an Anna Sarvira (Ukraine) für »The Plan« (Kategorie Medienillustration), an illustration tw (Deutschland) für »Danger within Danger« (Kategorie Werbeillustration) und an Hsiaoting Tang und Goyen Chen (Taiwan) für »365 days Taiwanese Foods Calendar« (Kategorie Illustration in anderen Anwendungen).



Insgesamt 38 Siegerprojekte aus Österreich

Gold verliehen wurde an Heimat Wien für »VinziRast gets you back on your feet!« (Kategorie Kommunikationsdesign), Schriftlabor GmbH für »Margit« (Kategorie Schriftgestaltung) und dform Büro für Design für »Stadtmacherei Nürnberg« (Kategorie Screen Design).

Silber-Trophäen erhielten Super Büro für Gestaltung für »Musikschule Bregenzerwald« (Kategorie Corporate Design), Raffael Strasser für »Nutztier – Fakten, Zusammenhänge und Hintergründe der Fleischproduktion« (Kategorie Informationsdesign), LWZ & Manuel Radde für »Boden für alle« (Kategorie Informationsdesign), Atelier Andrea Gassner für »Karl-Heinz Ströhle – Kunst am Bau« (Kategorie Editionsdesign), Lukas Diemling für »Wild Bunch« (Kategorie Verpackungsgestaltung), ICARUS für »S/O YELLOW – A Coffee Journey« (Kategorie Verpackungsgestaltung), Huangart & KARAK für »KARAK« (Kategorie Screen Design), die IllustrationLadies Vienna für »CreativeMornings Magazine« (Kategorie Medienillustration) und brand unit – branding, design and content für »Walter Scheel Medaille« (Kategorie Illustration in anderen Anwendungen).

Bronze ging an Zunder für das »Sleeep Hotel« (Kategorie Corporate Design), an 3007 für »G-Print – Great ideas start with great paper« (Kategorie Kommunikationsdesign), Rosebud Design GmbH für »MQtopia« (Kategorie Schriftgestaltung), moodley design group gmbh für »TIESCHEN – Wer uns findet, findet uns gut« (Kategorie Verpackungsgestaltung), Schorsch Feierfeil für »Sibiriens vergessene Klaviere« (Kategorie Medienillustration) und rosenberg gp / corporate media advisors GmbH für »#visible« (Kategorie Werbeillustration).



Ricardo Gantschnigg erhielt für »Vienna Typeface«, EN GARDE & OrtnerSchinko für »A year to remember« und Lilli Schmelz und Deborah Schultheis für »Summe + X – Wie Einfachheit aus Komplexität entsteht« einen Sonderpreis in der Kategorie Design Fiction.



Zum zweiten Mal vergeben: Henry Steiner Prize

Zum zweiten Mal wurde der dem designaustria-Ehrenmitglied Henry Steiner gewidmete Henry Steiner Prize für das besonders vielversprechende Nachwuchsprojekt »Was tun? Das Spiel um Alltag, Moral und Ethik« von Elena Wüllner aus Deutschland verliehen.



Alle Gewinnerarbeiten sind bis 23.12.2022 im designforum Wien ausgestellt:

»Let's celebrate the creative process!«

Ausstellung zum Joseph Binder Award 2022

designforum Wien im MuseumsQuartier

Museumsplatz 1, Hof 7, 1070 Wien

Öffnungszeiten: Mo bis Fr 10 – 18 Uhr, Sa, So und Feiertage 14 – 18 Uhr

Eintritt: 4 Euro / ermäßigt 2 Euro

kostenlos für designaustria-Mitglieder

www.designforum.at/w/



Zum Wettbewerb ist ein umfassender Katalog erschienen, in dem alle nominierten Projekte dokumentiert und die Mitglieder der internationalen Jury vorgestellt werden. Der Katalog ist im designaustria Webshop zum Preis von 35 Euro (inkl. 10% Ust.) erhältlich.



Über den Joseph Binder Award

Der Joseph Binder Award ist ein internationaler Wettbewerb mit Schwerpunkt Grafikdesign & Illustration und wurde von designaustria, dem Interessenverband und Wissenszentrum für Design in Österreich, 1996 ins Leben gerufen. Der Wettbewerb ist nach einem der großen Grafikdesigner und Illustratoren im Österreich der Zwischenkriegszeit benannt, der die visuelle Gestaltung später auch in den Vereinigten Staaten revolutioniert hat. Joseph Binders Grundsatz lautete: »Im Design hat alles eine Funktion. Design hat die Funktion der Darstellung. Design hat die Funktion der Kommunikation. Design hat die Funktion der Motivierung.«



Die 13 Kategorien

Die 13 Kategorien des Joseph Binder Award lauten: Corporate Design, Kommunikationsdesign, Informationsdesign, Schriftgestaltung, Plakatgestaltung, Editionsdesign, Verpackungsgestaltung, Screen Design, Buchillustration, Medienillustration, Werbeillustration, Illustration in anderen Anwendungen sowie die auftragsunabhängige Kategorie »Design Fiction«, für auftragsunabhängige Werke, Studienprojekte und Konzepte.



Der Joseph Binder Award findet im Zweijahresrhythmus statt. Die Beurteilung der Einreichungen erfolgt durch eine internationale Fachjury, in der bereits renommierte Designexpert·innen wie Cordula Alessandri, Gerd Dumbar, Fons Hickmann, Freda Sack, Stefan Sagmeister, Niklaus Troxler und Lars Müller vertreten waren.

Das diesjährige grafische Erscheinungsbild des Joseph Binder Award stammt vom Wiener Designbüro HammerAlbrecht.



Die internationale Fachjury 2022:

Gerd & Barbara Baumann, Kommunikationsdesigner/in, Schwäbisch Gmünd/Deutschland*

Anna Fahrmaier & Michael Hochleitner, typejockeys, Grafikdesigner & Schriftgestalter, Wien/Österreich*

Steven Heller, Schriftsteller & Designhistoriker, New York/USA

Mirko Ilić, Designer & Illustrator, New York/USA*

Jiří Karásek, Grafikdesigner, Prag/Tschechische Republik

Reka Kiraly, Illustratorin, Finnland

Torsten Meyer-Bogya, Kommunikationsdesigner, Kiel/Deutschland

Lena Pianovska, Grafikdesignerin, Warschau/Polen

Camille Sauthier, Kommunikationsdesigner, Lausanne/Schweiz*

Claudia Siebenweiber, Kommunikationsdesignerin, München/Deutschland*

Marlies Visser, Illustratorin, Grafikdesignerin, Kuratorin, Haarlem/Niederlande*

Jesper von Wieding, Creative Director, Kopenhagen/Dänemark



* Diese JurorInnen gehörten auch der Jury der zweiten Runde an.



Das Bewertungsverfahren

Die Mitglieder der Online-Jury hatten etwa drei Wochen Zeit, die Fülle an Einreichungen zu sichten und zu bewerten. Sie schickten 206 Beiträge von 138 Gestalter·innen in die nächste Runde. In der Jurysitzung im designforum Wien im Juli 2022 begutachteten Barbara & Gerd Baumann (Deutschland), Michael Hochleitner (Österreich), Mirko Ilić (USA), Camille Sauthier (Schweiz), Claudia Siebenweiber (Deutschland) und Marlies Visser (Niederlande) die verbliebenen Arbeiten. Die Fachjury attestierte der Vorauswahl ein hohes Maß an Qualität. Die Jury wählte 66 Arbeiten in die Shortlist und vergab 36 Trophäen (12 Mal Gold, 14 Mal Silber und 10 Mal Bronze), 24 Auszeichnungen sowie fünf Geldpreise in der Sonderkategorie »Design Fiction« in der Gesamthöhe von 10.000 Euro. In dieser Kategorie kam heuer zum zweiten Mal der Henry Steiner Prize zur Vergabe.



Über designaustria

designaustria, Wissenszentrum und Interessenvertretung, ist Österreichs erste Adresse für Design. 1927 gegründet, ist designaustria Europas drittälteste Designorganisation. Insgesamt engagieren sich derzeit rund 1.300 Mitglieder aus verschiedenen Sparten für Österreich als Designnation. designaustria bündelt die Interessen seiner Mitglieder und vertritt diese auf nationaler, europäischer und weltweiter Ebene. Durch Ausstellungen, Vermittlung, Publikationen und Öffentlichkeitsarbeit stärkt designaustria das Designbewusstsein im Land und verdeutlicht den Nutzen von Design in Gesellschaft und Wirtschaft.

www.designaustria.at

