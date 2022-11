Mit dem ORF durch den Advent – ab 26. November 2022 in ORF 1, ORF 2, ORF III und 3sat sowie auf Flimmit

Wien (OTS) - Der ORF stimmt mit Shows, Spielfilmen, Konzerten, Serien, Magazinen und Dokumentationen ab 26. November 2022 auf die vorweihnachtliche Zeit ein und wirft einen Blick auf österreichische Bräuche, traditionelle Rezepte und Vorbereitungen fürs große Fest in den verschiedenen Bundesländern. Für die jüngsten Zuschauerinnen und Zuschauer wird täglich ein Türchen im Adventkalender geöffnet und ein Weihnachtslied gesungen, zahlreiche Publikumslieblinge sorgen für abwechslungsreiche TV-Stunden. Auch die Sendungen „Studio 2“ und „Guten Morgen Österreich“ widmen sich der stillsten Zeit im Jahr – und berichten über Advent- und Weihnachtsbräuche und haben feierliche Rezepte parat.

ORF 2 mit Shows, Kultur, Genussmomenten & Filmgeschichte(n), „Die gute Minute“ und Schwerpunkt „Füreinander“

Die Abteilung „Religion und Ethik multimedial“ startet mit dem Format „Die gute Minute“ in den Advent. In einer Zeit, in der sich schlechte Nachrichten häufen, erzählen unterschiedliche Persönlichkeiten vom 27. November bis 24. Dezember täglich vor der ZIB um 9.00 Uhr in ORF 2 von ihren „guten Momenten“ am Tag: Persönliche Erfolge, aufbauende Erlebnisse, die Mut machen, Möglichkeiten, sich selbst und anderen etwas Gutes zu tun. Der Schwerpunkt „Füreinander“ beschäftigt sich zwischen 4. und 20. Dezember in Radio, Fernsehen und auf religion.ORF.at mit dem facettenreichen Begriff der Solidarität und ihrer Grenzen. Neben konkreten Initiativen, die solidarisches Zusammenleben auf unterschiedlichen Ebenen fördern wollen, porträtiert die Schwerpunktreihe Menschen, die sich für andere einsetzen, ebenso wie Menschen, die Solidarität erfahren haben. So zeigt etwa die Sendung „FeierAbend“ (8. Dezember) ein Porträt der neuen Caritas-Direktorin der Steiermark Nora Tödtling-Musenbichler. Das Religionsmagazin „Orientierung“ (4. Dezember) widmet sich mit einer Spezialausgabe dem Thema Solidarität. Die Zeit des Advent ist eine Zeit, in die viele Feste fallen. Neben dem beliebten Fest des Heiligen Nikolaus („Was ich glaube“, 4. Dezember) sind es vor allem Lichterfeste, die in verschiedenen Religionen gefeiert werden. „Religionen der Welt“ (3. Dezember) beleuchtet das bevorstehende buddhistische Bodhi-Fest, „Was ich glaube“ (18. Dezember) das jüdische Chanukka-Fest.

Shows zum Mitsingen, Miträtseln und für einen guten Zweck stehen in ORF 2 u. a. mit der „Promi-Millionenshow für LICHT INS DUNKEL“ (28. November), Florian Silbereisens „Adventsfest der 100.000 Lichter“ (2. Dezember) und der „Bergweihnacht“ mit Alexandra Meissnitzer (21. Dezember) auf dem Programm; Sonja Weissensteiner und DJ Ötzi laden zu „Zauberhafte Weihnacht im Land der ‚Stillen Nacht‘“ (23. Dezember).

Die ORF-Kultur widmet sich im Advent in ORF 2 u. a. im Rahmen der „matinee“ dem Adventbrauchtum aus Niederösterreich, Schneekugeln und der Kulturgeschichte des Christbaumschmucks (4., 11. und 18. Dezember). Das traditionelle Adventkonzert „Christmas in Vienna“ (21. Dezember) feiert ein Comeback und in „Weihnachten mit Jonas Kaufmann“ (23. Dezember) verspricht der Startenor einen besonders stimmungsvollen Abend.

Adventbräuche, Traditionen, Tipps und Genussmomente stehen im Mittelpunkt von „Silvia unterwegs“- (4. und 18. Dezember) und „Silvia kocht“-Ausgaben (22. und 23. Dezember), ebenso wie bei „Magische Weihnachten“ (4., 11. und 18. Dezember) und „Erlebnis Österreich“, das sich u. a. der Keks-Kunst widmet (4. und 11. Dezember). Das „Salzburger Adventsingen“ (8. Dezember) mit dem Stück „Schnee in Bethlehem!“ und „Advent in Vorarlberg“ (8. Dezember) sorgen für stimmungsvolle ORF-2-Fernsehstunden.

Filmgeschichten rund um Weihnachten erwarten das Fernsehpublikum in ORF 2 mit „Das Glück ist ein Vogerl“ (3. Dezember) mit Simon Schwarz und Nikolaus Paryla, der ORF-Premiere „Alice im Weihnachtsland“ (8. Dezember) mit Jutta Speidel, August Schmölzer und Jungstar Aybi Era, dem Weihnachtsspecial „Nord bei Nordwest – Ho Ho Ho!“ (14. Dezember) und der Familienkomödie „Die Diva, Thailand und wir!“ (18. Dezember). In „Schneemann sucht Schneefrau“ (21. Dezember) müssen zahlreiche Irrtümer aufgeklärt werden – ebenso wie in der TV-Weihnachtsgeschichte „Mona & Marie“ (22. Dezember). Weiters in ORF 2: „Alle Nadeln an der Tanne“ (22. Dezember) und „Ausgerechnet Weihnachten“ (22. Dezember).

ORF 1 mit Adventkalender, heiter-besinnlichen TV-Formaten sowie Filmpremieren und -klassikern

Ab Ende November wird in ORF 1 in „Hallo OKIDOKI“ gebastelt und gebacken und zudem täglich ein „Weihnachtslied“ gesungen (ab 28. November) sowie ein Türchen im „OKIDOKI Adventkalender“ geöffnet (ab 1. Dezember). Und auch beim „ABC Bär“ wird in zwei Folgen Adventstimmung versprüht (17. und 18. Dezember).

Heiter-besinnliches Adventprogramm bietet ORF 1 mit einer Weihnachtsausgabe der „Science Busters“ (13. Dezember), dem „Kabarettgipfel“ (16. Dezember) mit den besten Pointen zum Thema Weihnachten und mit Oliver Baier und seinem Rateteam, das sich in „Was gibt es Neues?“ (16. Dezember) ebenfalls mit dem Advent auseinandersetzt. Quizmasterin Caroline Athanasiadis präsentiert ein weihnachtliches Special von „Smart10 – Das Quiz mit den zehn Möglichkeiten“ (23. Dezember): Zwei Zweierteams treten im Wissens-Check gegeneinander an – und spenden die halbe Gewinnsumme an LICHT INS DUNKEL.

Alle Jahre wieder erklingen „Single Bells“ (19. Dezember) und „O Palmenbaum“ (20. Dezember), bevor der siebenteilige, hochkarätig besetzte ORF/ARTE-Episodenfilm „Schrille Nacht“ (21. Dezember) als ORF-Premiere auf dem Programm steht. „Filmgeschichte(n): Von Single Bells zum Palmenbaum“ (19. Dezember) werfen einen Blick hinter die Kulissen der beiden Filmklassiker.

Turbulente weihnachtliche Filmabenteuer stehen mit „Versprochen ist versprochen“ (8. Dezember), „Liebe braucht keine Ferien“ (8. Dezember), „Bad Moms 2 – Morgen, Kinder, wird’s was geben“ (17. Dezember), „Wie überleben wir Weihnachten?“ (17. Dezember), „Blendende Weihnachten“ (21. Dezember) und „Alle Jahre wieder – Weihnachten mit den Coopers“ (23. Dezember) auf dem Programm. Natürlich dürfen auch Hugh Grant & Co im vorweihnachtlichen London in „Tatsächlich … Liebe“ (23. Dezember) nicht fehlen.

„Die Simpsons“ reden wieder Österreichisch, wenn „Weihnachten in Florida“ gefeiert wird (23. Dezember) und bereits ab 20. Dezember stehen in ORF 1 jeweils in Doppelfolgen „besinnliche“ Abenteuer in Springfield auf dem Programm.

ORF III mit Adventbrauchtum, Konzerthighlights und Spielfilmklassikern

Die ORF-III-Reihen „Unser Österreich“ und „Expeditionen“ widmen sich (vor-)weihnachtlichen Traditionen und regionalem Adventbrauchtum u. a. mit „Advent im Hoamatland“ (3. Dezember), „Reise durch den Advent“ (9. Dezember) oder „Süße Weihnachten in Wien“, „Advent in Vorarlberg“ und „Tiroler Adventgeschichten“ (alle 10. Dezember). Besinnlich-feierlich wird es mit Live-Gottesdiensten (4., 8.,11., 18., Dezember) und glanzvollen musikalischen Neuproduktionen wie „Klassikstars aus der Wiener Staatsoper“ (27. November), „Der ORF III Weihnachtszauber“ (17. Dezember) und „Salzburger Adventsingen 2022“ (11. Dezember). „Erlebnis Bühne“ präsentiert „Das große Adventkonzert der Wiener Symphoniker aus dem Stephansdom“ (18. Dezember) unter der Leitung von Dirigent Fabien Gabel. Danach folgt das „Adventkonzert aus der Frauenkirche Dresden“. Für stimmungsvolle Filmunterhaltung sorgen u. a. „Weihnachtsengel küsst man nicht“ (10. Dezember), „Ausgerechnet Weihnachten“ und „Der Weihnachtshund“ (17. Dezember) oder „Die Liebe kommt mit dem Christkind“ (18. Dezember).

3sat mit Brauchtum, TV-Klassikern und musikalischen Highlights

U. a. mit Lotte de Beers Regie-Premiere „Jolanthe und der Nussknacker“ (17. Dezember), der Erstausstrahlung „Honig – Süße Leidenschaft“ (25. Dezember) sowie den Dokumentationen „Denn es will wieder Weihnachten werden“, „Lebkuchenreisen“, „Barocke Weihnachten“, „Advent in Vorarlberg“, „Magische Weihnachten – Von Schokolade und Pralinen“ und „Keks ist Kunst – Burgenländische Weihnachtsbäckerei“ (18. Dezember), „Esel, Ochs’ und Kind – Weihnachtskrippen in Europa“ und „Vanille, Zimt und Mandelsplitter – Weihnachtsbäckerei in Europa“ (beide 23. Dezember), „Träume aus Schokolade – Die Kunst des Pralinenmachens“ (24. Dezember) oder „Torten, Sollen und Pandoro – Weihnachtskuchen in Europa“ und „Weihnachten im Kaiserhaus“ (beide 26. Dezember) stimmt 3sat auf die Weihnachtzeit ein. TV-Klassiker wie „Schneemann sucht Schneefrau“, „Der Weihnachtshund“ und „Zwei Weihnachtshunde“ (alle 10. Dezember) oder „Die Liebe kommt mit dem Christkind“ (21. Dezember) stehen ebenso auf dem Programm.

Weihnachten auf Flimmit

Mit Filmen wie „Das Glück ist ein Vogerl“, der Stadtkomödie „Geschenkt“ oder dem „CopStories“-Special „Stille Nacht“ sind die schönsten Weihnachtsfilme in einer festlichen Flimmit-Kollektion versammelt. Als besinnliches Programm für die ganze Familie gibt es neben zahlreichen neuen weihnachtlichen Zeichentrickfilmen wie „Als der Weihnachtsmann in den Winterschlaf fiel“ oder „Christopher, der Tannenbaum“ dieses Jahr auch das alljährliche Salzburger Adventsingen zu sehen.

Zahlreiche Programmpunkte des ORF-TV-Adventschwerpunkts sind nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek als Video-on-Demand abrufbar und werden auch als Live-Stream angeboten. Weitere Details zum Programm unter presse.ORF.at

