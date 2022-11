Bürgermeister Ludwig illuminiert Wiener Weihnachtsbaum

Wien (OTS) - Die Vorweihnachtszeit in Wien hat offiziell begonnen: Heute, Samstag, hat Bürgermeister Michael Ludwig gemeinsam mit dem Landeshauptmann der Steiermark, Christopher Drexler, die feierliche Illuminierung des Weihnachtsbaums am Rathausplatz vorgenommen. Nach Einbruch der Dunkelheit brachte Ludwig per Knopfdruck die Lichter am Baum pünktlich um 17.30 Uhr zum Leuchten.

„Die Illuminierung des Weihnachtsbaums auf dem Rathausplatz hat heuer einen ganz besonderen symbolischen Wert: Licht ist ein Zeichen für Hoffnung! Ein Symbol für den Frieden. Und Hoffnung auf Frieden brauchen wir heuer mehr denn je“, sagte Bürgermeister Michael Ludwig. „Als ob uns die Corona-Pandemie nicht schon genügend Herausforderungen gebracht hätte, tobt seit 24. Februar auch noch ein schrecklicher Krieg – in Europa!“ Die Wienerinnen und Wiener hätten aber bewiesen, „dass durch Zusammenhalt und Mitmenschlichkeit auch echte „Herkules-Aufgaben“ – von Corona bis zu den Auswirkungen des Krieges – erfolgreich zu stemmen sind! Und genau das symbolisiert das Licht, das wir heute auf dem Christbaum vor dem Wiener Rathaus zum Leuchten bringen“, so der Wiener Bürgermeister und Landeshauptmann. „Die Herkunft des Baums aus der Steiermark zeigt besonders die schöne Verbundenheit unserer beiden Bundesländer, die durch ihre vielen Gemeinsamkeiten besteht“, betonte Ludwig.

„Mit dem Christbaum steht heuer am Wiener Rathausplatz ein Stück Steiermark im Blickpunkt. Wir sind stolz, wieder Teil dieser jahrzehntealten Tradition zu sein, und ich hoffe, dass die Besucherinnen und Besucher des Christkindlmarktes – gerade in dieser krisenbehafteten Zeit – viel Freude mit der Fichte aus Admont haben“, ergänzte der steirische Landeshauptmann Christopher Drexler. „Die Steiermark ist in den nächsten Monaten mit einem einzigartigen Dreiklang in Wien vertreten: Der Christbaum, der Steiermark Frühling und der Pavillon der STEIERMARK SCHAU rücken das grüne Herz Österreichs in der Bundeshauptstadt in den Fokus.“

Seit 1959 schenken die Bundesländer und Südtirol den Wienerinnen und Wienern einen Baum für die Weihnachtszeit. Dieses Jahr kommt der Weihnachtsbaum für den Wiener Christkindlmarkt auf dem Rathausplatz aus der Gemeinde Admont in der Steiermark. Die 28 Meter hohe und rund 130 Jahre alte Fichte wurde Ende Oktober in der Buchau gefällt und anschließend sicher nach Wien transportiert. Am 7. November wurde der 3,6 Tonnen schwere Baum am vorgesehenen Platz vor dem Rathaus aufgestellt und anschließend für die heutige Illuminierung verschönert und mit 1.650 sparsamen LED-Lichtern geschmückt.

Wiener Christkindlmarkt eröffnet

Nun überstrahlt der herausgeputzte Wiener Weihnachtsbaum den Rathausplatz und den Wiener Christkindlmarkt, der ebenfalls heute eröffnet wurde. Dieser geht heuer bis 26. Dezember mit einem neuen Konzept über die Bühne, das auf Familienfreundlichkeit und Nachhaltigkeit setzt. Speisen und Getränke sind zum Großteil bio-zertifiziert, weniger Standln sorgen für mehr Platz. Knapp 100 Marktstände – etwa ein Drittel weniger als bislang – haben ihre Holzläden für Besucher*innen geöffnet. Dadurch entstehen zusätzliche Freiflächen, dank derer sich die Besucher*innen besser verteilen können. So bleibt mehr Platz zum Verweilen, Staunen und Entdecken. Zwischen den Markthütten finden sich mehrere überdachte Bereiche, in denen Gäste Punsch, Glühwein, Maroni und Co abseits des Trubels genießen können. Die angebotenen Lebensmittel sind in aller Regel saisonal und regional produziert und werden so frisch wie möglich zubereitet.

Der Markt wird eine Stunde kürzer beleuchtet, was Einsparungen beim Energieverbrauch bringt. Trotzdem muss auf gewohnte Highlights wie Kindereisfläche, Krippenpfad, Mistelzweigpavillon oder Herzerlbaum nicht verzichtet werden. Letzterer ist mit 200 LED-Herzen behängt und dient auch dieses Jahr als Selfie-Spot und Treffpunkt. Stündlich sorgt eine neue Attraktion, der Herzerlflug, dafür, dass der Baum - musikalisch untermalt – erneut erleuchtet wird. Ein neues, schon von Weitem sichtbares, zwölf Meter hohes Etagenkarussell im Zentrum des Wiener Christkindlmarkts soll vor allem die jungen Besucher*innen in der Vorweihnachtszeit anlocken. Beim Karussell findet sich auch ein speziell für die Jüngsten konzipierter Marktstand, wo etwa Kinderpunsch oder Trinkschokolade in kleineren Tassen ausgeschenkt wird.

