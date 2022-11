Baumgartner: „Während die Bundesregierung die Teuerung bekämpft, zeichnet sich die Opposition durch Destruktivität aus“

Oppositionsparteien verzerren Inhalt einer Nationalratsrede

Wien (OTS) - „Während die Bundesregierung die Teuerung bekämpft, zeichnet sich die Opposition durch Destruktivität aus. Die Bundesregierung hat in den vergangenen Monaten eine Vielzahl an Antiteuerungspaketen beschlossen, um die Folgen der Inflation abzufedern. Zugleich sind es SPÖ, FPÖ und NEOS, die pausenlos die milliardenschweren Entlastungspakete schlechtmachen und ein Schreckensszenario herbeireden. Das habe ich auch in meiner Nationalratsrede zum Ausdruck gebracht, die von den Oppositionsparteien nun böswillig verzerrt wird“, betont die Abgeordnete zum Nationalrat, Angela Baumgartner.



„Diese destruktive Haltung der Oppositionsparteien schadet unserem Land und den Menschen. Ein Blick auf die Fakten zeigt, dass die Bundesregierung richtig gehandelt hat: Österreich liegt deutlich im Spitzenfeld, was die Hilfen gegen die Teuerung betrifft“, so Baumgartner.



