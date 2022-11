Kocher/Tursky: Startup Navigator stellt viele Informationen für Unternehmerinnen und Unternehmer bereit

Startup Navigator - alle Anlaufstellen für Startups auf einer Webseite vereint

Wien (OTS/BMAW) - Am Unternehmensserviceportal des Bundes gibt es unter https://startup.usp.gv.at/ eine neue Orientierungshilfe für Gründungsinteressierte und Startups. Der Startup Navigator ist eine regelmäßig aktualisierte Webseite am Unternehmensserviceportal des Bundes, auf der die wesentlichen Anlaufstellen für Startups sowohl auf bundes- als auch auf bundesländerebene zusammengefasst sind. Es ist jeweils kurz beschrieben, welcher Tätigkeit die Anlaufstelle dient und welche wesentlichen Unterstützungsleistungen sie bietet. Die Anlaufstellen sind jeweils auch mit Kontaktmöglichkeiten versehen.

„In Österreich gibt es zahlreiche Angebote, Förderungen und Veranstaltungen, die Startup-Unternehmerinnen und -Unternehmer bei der Gründung eines Startups und später beim Wachstum unterstützen. Erstmals sind diese nun bundes- und bundesländerübergreifend auf einer Informationsseite zusammengefasst. Mit dem Startup Navigator können sich alle Interessierten an einem Ort im Internet rasch einen Überblick über das weitreichende und umfangreiche Angebot für Startups in Österreich verschaffen“, sagt Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher.

„Mein Grundsatz ist es: Verwaltung durch Digitalisierung zu vereinfachen und die Chancen der Digitalisierung für jeden nutzbar zu machen. Denn die beste Innovation und Serviceangebote sind wertlos, wenn sie von den Unternehmerinnen und Unternehmern nicht genutzt werden. Hier schließt der Startup Navigator eine Lücke und dient als digitale Drehscheibe für Informationen für Startups in Österreich“, so Staatssekretär für Digitalisierung Florian Tursky.

Allgemeine Erklärungen wie zum Beispiel zu den Themen Finanzierung und Förderung geben Hintergrundinformationen für eine bessere Orientierung für Startup-Gründerinnen und -Gründer, wie etwa welche Finanzierung in welcher Lebensphase eines Startups in Frage kommt. Für Startups ist darüber hinaus eine Übersicht aller Community-Netzwerkstellen, Hinweise zu Veranstaltungen und Startup-Wettbewerben sowie Programmen zur Internationalisierung sehr hilfreich. Eine Auflistung von Co-Working Spaces in den Bundesländern erleichtert die Suche nach passenden Büroräumlichkeiten.

„Viele Gründerinnen und Gründer stehen am Beginn ihrer Selbstständigkeit vor einer Vielzahl an Fragen und Herausforderungen. Unser Ziel ist es, Startups und junge Unternehmen von ihrer Geschäftsidee bis hin zu den ersten Schritten des Unternehmertums zielgerichtet zu unterstützen. Der Startup Navigator gibt einen guten Überblick über bestehende Angebote und hilft somit beim Unternehmensstart“, so Eva Landrichtinger, Generalsekretärin im Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft.

„Vor dem Hintergrund des in den letzten Jahren stark gestiegenen Service-, Unterstützungs- und Veranstaltungsangebots stellt sich Gründungsinteressierten und Startups oftmals die Frage, an wen sie sich mit einem Anliegen am besten wenden können. Der Startup Navigator hilft dabei, rasch die passenden Anknüpfungspunkte zu finden", meint Rudolf Dömötör, Mitglied des Startup-Rats des BMAW

Der Startup Navigator ist in enger Abstimmung mit zahlreichen Service Providern des österreichischen Startup-Ökosystems entstanden. Die Sammlung ist ein erster Aufschlag und soll laufend aktuell gehalten werden. Hinweise und Ergänzungen zur Webseite können gerne an startups @ bmaw.gv.at gesendet werden.

Der Startup Navigator ist Teil des im Juli neu gestalteten Gründungsbereichs am USP, wo zentral an einer Stelle Informationen rund um die Themen Unternehmensgründung zur Verfügung stehen. Das Projekt erfolgt in Umsetzung der „Declaration on the EU Startup Nations Standard of Excellence“, welche wachstumsfreundliche Bedingungen für Startups zum Ziel hat und die mittlerweile von insgesamt 26 EU-Mitgliedstaaten und Island unterzeichnet wurde.

