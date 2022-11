50 Stunden für LICHT INS DUNKEL: "Die Radio Burgenland Musikwunschtage"- ein Spendenmarathon für den guten Zweck.

Sie spenden, wir spielen – rund um die Uhr von 24. bis 26. November 2022

Eisenstadt (OTS) - Die Tage von 24. bis 26. November 2022 stehen bei Radio Burgenland ganz im Zeichen von LICHT INS DUNKEL. Bereits zum dritten Mal finden die "Radio Burgenland Musikwunschtage" statt. Heuer unter dem Motto "50 Stunden für 50 Jahre". Hörerinnen und Hörer können sich am Musikwunschtelefon oder online auf https://burgenland.ORF.at Musiktitel wünschen und gleichzeitig für die ORF-Aktion spenden.

Die Telefone sind von Donnerstag, dem 24. November ab 7.00 Uhr, bis Samstag, 26. November 2022, 10.00 Uhr, durchgehend (mit Unterstützung des Österreichischen Bundesheeres bzw. der Militärmusik Burgenland) besetzt und unter 0800 664 7013 erreichbar. Die Musikwünsche werden an diesen Tagen rund um die Uhr im Programm von Radio Burgenland erfüllt - insgesamt 50 Stunden lang.

Mag.a Elisabeth Pauer-Gerbavsits als LICHT INS DUNKEL-Koordinatorin wird an diesen Tagen das Radio Burgenland-Team am Spendentelefon unterstützen und gemeinsam mit Patricia Schuller über Projekte und persönliche Geschichten der Spenderinnen und Spender berichten. Der Erlös der Musikwunschtage geht an LICHT INS DUNKEL-Initiativen im Burgenland und an den Soforthilfefonds.

"Wir freuen uns sehr darauf, 50 Stunden lang ununterbrochen mit unseren Hörerinnen und Hörern in Kontakt zu sein und vor dem 1. Advent ihre Musikwünsche zu erfüllen", sagt Radio Burgenland Programmchefin Mag.a Ursula Hofmeister, "Wir hoffen auf die Unterstützung unserer Hörerinnen und Hörer, auf Weihnachtsliederwünsche und auch ein paar Nachtschwärmer."

ORF Burgenland Landesdirektor Mag. Werner Herics: "Die Initiative LICHT INS DUNKEL steht seit 50 Jahren für humanitäre Hilfe in Österreich und ist das beste Beispiel dafür, was öffentlich-rechtlicher Rundfunk leisten kann. Zum Jubiläum gibt es zahlreiche Spendenaktionen und eine davon sind die Musikwunschtage der ORF-Regionalradios. Wir erfüllen 50 Stunden lang die Musikwünsche unseres Publikums und sammeln gleichzeitig Spenden für Menschen in Not."

25 Jahre Kaffee für LICHT INS DUNKEL

Vor 25 Jahren haben die beiden ORF-Pensionisten, Moderatoren-Legende Karl Kanitsch und Pepi Sturm, begonnen, im Advent "Kaffee für LICHT INS DUNKEL" auszuschenken. Nach zweijähriger pandemiebedingter Pause werden sie zum Jubiläum in diesem Jahr wieder für die ORF-Aktion Kaffee anbieten. An vier Freitagen im Advent (2., 9., 16. und 23. Dezember 2022) laden die beiden jeweils von 9.00 bis 11.00 Uhr zum Kaffeeplausch für den guten Zweck in die Eisenstädter Fußgängerzone.

Friedenslicht 2022

Ab Donnerstag, dem 22. Dezember 2022, ist das ORF Burgenland-Team um Moderator Michael Pimiskern und Eventmanagerin Miriam Safa wieder unterwegs, um das Friedenslicht im Burgenland zu verteilen. Am 24. Dezember 2022 kann es ab 10.00 Uhr im ORF Funkhaus in Eisenstadt abgeholt werden.

Termine Friedenslicht 2022:

Donnerstag, 22.12.2022:

- 9.30 - 10.30 Uhr: Oberpullendorf, Hauptplatz

- 13.00 - 14.00 Uhr: Oberwart, vor dem Rathaus

- 16.00 - 17.00 Uhr: Jennersdorf, vor der Pfarrkirche

Freitag, 23.12.2022:

- 10.00 - 11.00 Uhr: Güssing, Hauptplatz

- 13.00 - 14.00 Uhr: Stadtschlaining, Hauptplatz

- 16.30 - 17.30 Uhr: Neusiedl am See, Adventdorf am See

Samstag, 24.12.2022:

- 7.00 - 8.00 Uhr: Mattersburg, Veranstaltungsplatz

- ab 10 Uhr: Funkhaus Eisenstadt

Rückfragen & Kontakt:

ORF Landesstudio Burgenland

Barbara Marchhart

02682/700/27447

barbara.marchhart @ orf.at

http://burgenland.ORF.at