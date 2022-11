SPÖ-Klubvorsitzender Josef Taucher (SPÖ): Ermittlungsverfahren gegen Sonja Wehsely endgültig eingestellt

Wien (OTS/SPW-K) - Die Ermittlungen gegen die ehemalige Gesundheitsstadträtin Sonja Wehsely (SPÖ) sowie den früheren Generaldirektor des Krankenanstaltenverbunds (KAV, heute WIGEV) Udo Janßen und seinen ehemaligen Stellvertreter Thomas Balazs in Zusammenhang mit dem Bau des KH Nords werden strafrechtlich nicht weiter verfolgt. Das gegen die Betroffenen geführte Verfahren wird endgültig eingestellt. „Ich freue mich, dass das Verfahren gegen Sonja Wehsely und der früheren KAV-Leitung endgültig eingestellt wurde und sich, wie erwartet, kein einziger Vorwurf bestätigt hat“, sagt Josef Taucher, Vorsitzender des SPÖ-Klubs im Wiener Rathaus.

Die Klinik Floridsdorf (ehemals KH Nord) gehört zur gesundheitsrelevanten Daseinsvorsorge der Stadt und bietet als diese Spitzenmedizin auf höchstem Niveau. „Wie wichtig diese Daseinsvorsorge für die Menschen in Wien ist, hat sich in der Corona-Pandemie bestätigt. Deshalb werden wir auch in Zukunft in die Gesundheitsversorgung und den Ausbau der Infrastruktur investieren“, so Taucher.

