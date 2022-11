Der Linzer Manuel Thalhammer gewinnt „Die Comedy Challenge“ in ORF 1

ACHTUNG: SPERRFRIST FÜR ALLE MEDIEN (FERNSEHEN, RADIO, INTERNET, TELETEXT UND PRINT) BIS FREITAG, 18. NOVEMBER, 21.50 UHR BEACHTEN!

Wien (OTS) - Vier Wochen, acht Comedy-Talente und unzählige Pointen – das war „Die Comedy Challenge“ in ORF 1! Der 37-jährige Linzer Manuel Thalhammer überzeugte die Jury und das Saalpublikum in den vergangenen vier Wochen von sich und ist der „Comedy Champ 2022“. Er konnte sich deutlich vor seinen Mitstreitern und Mitstreiterinnen durchsetzen: Mit 129 Gesamtpunkten schaffte er den Sprung auf Platz eins, Platz zwei erreichte Michael Bauer mit 108 Punkten und auf dem dritten Platz landete Isabell Pannagl mit 106 Punkten. Der „Comedy Champ 2022“ Manuel Thalhammer gewinnt somit eine eigene ORF-Show. Im emotionalen Finale der „Comedy Challenge“ wurde er von seiner stolzen Mentorin Angelika Niedetzky, dem Publikum und dem gesamten Team bejubelt – wir gratulieren herzlich!

Vom Volksschullehrer über das Amateurtheater bis zum Poetry Slam weiter zum Kabarett und nun „Comedy Champ 2022“ – Manuel Thalhammer ist begeistert: „Ich bin vom Gewinn der ‚Comedy Challenge‘ überwältigt. Die vier Sendungen waren für mich ein Wechselbad der Gefühle und ich habe in dieser intensiven Zeit sehr, sehr viel gelernt. Auch der Zusammenhalt unter uns acht Comedy-Talenten war enorm und es haben sich auch richtige Freundschaften entwickelt. Mit dem Sieg der ‚Comedy Challenge‘ bin ich meinem großen Traum vom Bühnenleben ein Stück näher gekommen. Jetzt möchte ich so richtig loslegen und freue mich auf die eigene Show im ORF und das, was sonst noch kommt.“

Auch seine Mentorin Angelika Niedetzky könnte nicht stolzer sein:

„Manuel ist ein stilles Wasser mit Tiefgang, das jederzeit zum reißenden Fluss werden kann. Eine Kombination voller Potenzial und schöner Überraschungen. Auf diesen Mann ist Verlass! Ich bin sehr stolz, dass ich als seine Mentorin mit ihm einen großen Sieg feiern darf!“

Das war „Die Comedy Challenge“ in ORF 1

Michael Bauer, Florian Kaufmann, Christina Kiesler, Isabell Pannagl, Susanne Rietz, Sandro Swoboda, Manuel Thalhammer und Patrick Weber alias Grazia Patricia traten in vier Freitagabend-Shows in improvisierten Einzelauftritten und Gruppenperformances gegeneinander an. Die Jury – Angelika Niedetzky, Robert Palfrader, Manuel Rubey und Andreas Vitásek – und das Studiopublikum bewerteten die Performances unabhängig voneinander. Jede Woche wurde so ein Tagessiegeer ermittelt: Das waren Manuel Thalhammer in Woche eins, Michael Bauer in der zweiten Sendung und Florian Kaufmann in der dritten Woche. Am Ende wurden die Punkte aus allen vier Sendungen zusammengezählt und Moderatorin Gabi Hiller kürte Manuel Thalhammer zum Gewinner der „Comedy Challenge“.

„Die Comedy Challenge“ online und on demand

„Die Comedy Challenge – Das kann ja heiter werden“ wird auf der ORF-TVthek als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand bereitgestellt. Auf Flimmit bleiben die vier Folgen der „Comedy Challenge“ weiterhin zum Streamen verfügbar. Alle Informationen rund um „Die Comedy Challenge“ sind auf tv.ORF.at/comedychallenge und mein.ORF.at/comedy-challenge zu finden. Fans können auf mein.ORF.at Sticker für WhatsApp, iMessage etc. und signierte digitale Autogrammkarten von den Kandidatinnen und Kandidaten sowie der Jury downloaden. Außerdem haben die Zuschauer/innen die Möglichkeit, für ihre Favoritin bzw. ihren Favoriten abzustimmen. Das Ergebnis des Votings wird am Montag veröffentlicht.

ACHTUNG: SPERRFRIST FÜR ALLE MEDIEN (FERNSEHEN, RADIO, INTERNET, TELETEXT UND PRINT) BIS FREITAG, 18. NOVEMBER, 21.50 UHR BEACHTEN!

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at