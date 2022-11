ORF-„Pressestunde“ mit Markus Wallner, Landeshauptmann Vorarlberg, ÖVP

Am 20. November um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Im September kehrte Landeshauptmann Markus Wallner nach einer krankheitsbedingten Auszeit in den Dienst zurück. Nach turbulenten Monaten hatte sich der Vorarlberger Regierungschef am 22. Juni zur Erholung zurückgezogen. Unter anderem sind bei einer Finanzprüfung des Vorarlberger Wirtschaftsbunds Ungereimtheiten zutage getreten, auch ein Korruptionsvorwurf gegen Wallner – in Form einer eidesstattlichen Erklärung, die den „Vorarlberger Nachrichten“ vorliegt – wurde geäußert. Wie sieht Landeshauptmann Wallner die Causa Vorarlberger Wirtschaftsbund und welche Rezepte hat er gegen die sinkenden Umfragewerte der ÖVP auf Bundes- und Landesebene? Welche Maßnahmen plant er in Vorarlberg gegen den Klimawandel und die hohe Inflation und wie sieht der Vorarlberger Weg bei Migration und Flüchtlingsverteilung aus?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 20. November 2022, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Eva Linsinger

„profil“

und

Tobias Pötzelsberger

ORF

