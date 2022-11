Bezirksmuseum 11 zeigt „border(hi)stories“ ab 22.11.

Info über Besichtigungstage bis 3.2.: bm1110@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Über die Geschichte des Grenzraumes von Österreich und Ungarn im 20. Jahrhundert berichtet die Wanderausstellung „border(hi)stories – 100 Jahre Grenzgeschichte(n)“. Finanziert wird das Projekt über das EU-Programm „Interreg“. Die aus rund 20 Tafeln mit Texten und Bildermaterial bestehende Schau kommt in den 11. Bezirk: Am Dienstag, 22. November, beginnt um 18.30 Uhr die Auftaktveranstaltung im Festsaal im Amtshaus Simmering (11., Enkplatz 2). Der Zutritt ist frei. In weiterer Folge ist diese Ausstellung im Bezirksmuseum Simmering im Amtsgebäude am Enkplatz 2 an 14 Tagen auf Anfrage kostenlos zu betrachten. Am Freitag, 3. Februar, endet die Schau. Nähere Informationen und Anmeldungen: Telefon 4000/11 127. Erteilung von Auskünften über alle Besichtigungstage per E-Mail: bm1110@bezirksmuseum.at.

Begrüßung durch BV Steinhart und Historikerin Leban

Das Publikum soll die geltenden Corona-Regelungen befolgen. Für die Organisation der Schau sorgt das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW) in Kooperation mit dem Verein zur Förderung von Vielfalt, Dialog und Bildung (IZ). Es sind mehrere Partner*innen, darunter die Bildungsdirektion für Wien, beteiligt. Der Bezirksvorsteher des 11. Bezirkes, Thomas Steinhart, und Museumsleiterin Petra Leban begrüßen die Gäste am Eröffnungsabend. Eine Repräsentantin des Vereines IZ redet über Projekt-Hintergründe. An einem Podiumsgespräch mit dem Schwerpunkt „Lager in Wien für ungarische Zwangsarbeiter*innen und Flüchtlinge“ machen Vertreter*innen von Dokumentationsarchiv, Akademie der Wissenschaften und Wiesenthal Institut mit. Moderation und Teilnahme am Dialog: Gerhard Baumgartner (DÖW). Kontakt via E-Mail: office@doew.at.

Zu den Unterstützer*innen der sehenswerten Ausstellung zählen der Nationalfonds und der Zukunftsfonds. Motto der Initiative: „Gemeinsames stärken, Trennendes überwinden“. Angeboten werden speziell abgestimmte Führungen für Expert*innen, Schüler*innen und Gruppen. Termin-Vereinbarungen mit dem Verein IZ (Gertraud Illmeier) per E-Mail: gertraud.illmeier@iz.or.at.

Allgemeine Informationen:

Projekt „border(hi)stories“: www.borderhistories.eu

Dokumentationsarchiv des Widerstandes (DÖW): www.doew.at

Verein Vielfalt, Dialog und Bildung (IZ): https://iz.or.at

Bezirksmuseum Simmering: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 11. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/simmering/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse