Sima/Wiederkehr/Fabisch: Begrünt und verkehrsberuhigt - das neue Schulumfeld in der Pfeilgasse ist fertig

Aus Lehrer-Parkplatz wurde coole Freifläche für Jung & Alt – 9 neue Bäume, 6 neue Grünflächen und Staudenbeete – „Klassenzimmer im Freien“

Wien (OTS) - Auch wenn man bei diesem herbstlichen Wetter nicht unbedingt an Hitze denkt: der nächste Sommer kommt bestimmt. Und dann wird der neue Schulvorplatz in der Pfeilgasse mit bunten Staudenbeeten, schattenspendenden Bäumen und Bodenfontänen begeistern! Denn aus dem ehemaligen Lehrer-Parkplatz inklusive vorgelagerter Pfeilgasse und dem Lisette-Model-Platz wurde auf insgesamt 2700 m2 Asphalt ein moderner, verkehrsberuhigter und begrünter Freiraum gestaltet. Neun neue Bäume, darunter drei XL-Platanen direkt vor der Schule, sieben Großsträucher und insgesamt sechs neue Grünflächen sorgen in Zukunft für mehr Schatten und Entsiegelung rund um die Schule. Planungsstadträtin Ulli Sima, Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr und der Josefstädter Bezirksvorsteher Martin Fabisch haben heute die neue Freizeitoase eröffnet.

„Ich freue mich über dieses gelungene Projekt hier mitten im 8. Bezirk, wo es wenige Grünflächen gibt. Mein Dank gilt der Schulverwaltung, die den ehemaligen Lehrerparkplatz für eine coole Freifläche inklusive Beete zur Verfügung gestellt hat. Mit der Verkehrsberuhigung und den Entsiegelungsmaßnahmen inklusive cooling können wir hier ein attraktives Schulumfeld bieten“, bedankt sich Planungsstadträtin Ulli Sima bei allen Beteiligten und wünscht den Kindern viel Freude damit. Auch der Radweg im Schulvorfeld wurde adaptiert, er wurde an die Nordseite gelegt und bringt somit mehr Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger, die den Radweg nicht mehr queren müssen.

Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr: „Die Neugestaltung des Schulvorplatzes der Volks- und Mittelschule Pfeilgasse ist ein Paradebeispiel von moderner Stadtplanung mit der Schaffung von neuem Grünraum im innerstädtischen Bereich. So wird es in Zukunft für Schüler*innen und Lehrpersonal möglich sein, mitten in der Josefstadt im Grünen zu lernen beziehungsweise zu unterrichten und Freizeit zu verbringen. Ermöglicht haben dies die Lehrkräfte und die Schulleitung der ansässigen Schule, die auf Parkplätze zugunsten des neu geschaffenen Grünraums verzichtet haben. Dafür noch einmal ein herzliches Dankeschön von meiner Seite. Dieser Schulvorplatz ist mit Sicherheit einer der attraktivsten im Stadtgebiet und wird Vorbild für weitere ähnliche Projekte sein!“

„Mehr Platz für alle Menschen statt eines öden Parkplatzes und vor allem mehr Bäume und Abkühlung im Sommer, das bringt die neue klimafitte Pfeilgasse mit sich! Neun neue Bäume und mehrere Gräser, Stauden und Sträucher werden im nächsten Frühling diesen neuen Platz erstmals erblühen lassen! Projekte wie diese zeigen, dass Entsiegelung von Straßenoberflächen, Bekämpfung der Auswirkungen des Klimawandels und Verbesserungen der Radinfrastruktur auch in dichtest verbauten und historisch gewachsenen Gebieten möglich sind. Ich danke der Stadt Wien für die finanzielle Förderung und den Fachdienststellen des Magistrats für die professionelle Umsetzung!“, sagt Bezirksvorsteher Martin Fabisch.

Kühles Nass für heiße Tage

Zusätzlich zu den schattenspendenden Bäumen kühlt künftig ein Wasserspiel mit Bodenfontänen und Nebeldüsen die Umgebung und lädt zum Verweilen und Spielen im Freien ein. Teile der neuen Grünflächen wurden mit dem Schwammstadt-Prinzip ausgeführt. Die Niederschläge sowie das Frischwasser des Wasserspiels werden in einen unterirdischen Wasserspeicher eingeleitet und tragen so zu einer besseren Wasserversorgung der Bäume bei. Helle Betonsteinpflasterung verhindert das übermäßige Aufheizen der befestigten Flächen bei intensiver Sonneneinstrahlung.

Durch die ungebundene Bauweise kann Wasser zwischen den Pflastersteinen versickern und so die Kanalisation entlasten sowie das Mikroklima verbessern, da die Verdunstung besonders in der wärmeren Jahreszeit zu einer Temperaturreduktion führt.

Freiluftklassen, Fassadenbegrünung und Trinkbrunnen

15 farbenfrohe Sitz-Hüpf-Hocker, laden die Kids zu Spiel und Spaß ein. Der Schulvorplatz, umrandet von Grünflächen mit Bäumen und Sitzgelegenheiten, kann so künftig auch als Freiluftklasse genutzt werden. Zusätzlich wurde am Schulgebäude eine Fassadenbegrünung hergestellt. Ein Trinkbrunnen, neun Sitzbereiche mit 50 verschiedenen Sitzmöglichkeiten und neue Radbügel ergänzen das Angebot.

Verkehrsberuhigt und barrierefrei – Radweg sicherer gemacht

Bei der Entwicklung des Projekts wurde nicht nur darauf geachtet, die Aufenthaltsqualität zu verbessern, sondern auch eine Entflechtung des Fuß- und Radverkehrs sicherzustellen. Der mindestens drei Meter breite Zwei-Richtungs-Radweg wurde so ausgeführt, dass ausreichend Abstand zum Gehweg bleibt, der an der nördlichen Seite der Pfeilgasse zur Schule führt.

Der Gehweg an der südlichen Seite der Pfeilgasse wird durch den Lisette-Model-Platz weitergeführt, damit für Fußgänger*innen künftig das Queren des Radweges nicht mehr notwendig ist, um von der Pfeilgasse in die Stolzenthalergasse zu gelangen.

Für mehr Barrierefreiheit wurde die gesamte Fläche niveaugleich ausgeführt und ein taktiles Leitsystem errichtet. Der umgestaltete Bereich ist nun im Wesentlichen frei vom motorisierten Verkehr, die Zufahrtsmöglichkeit für Lieferverkehr und Einsatzfahrzeuge bleibt jedoch bestehen. Am Kreuzungsplateau Pfeilgasse/Stolzenthalergasse wurden die Sichtbeziehungen durch die Vergrößerung und Neuerrichtung von Gehsteigvorziehungen verbessert.

