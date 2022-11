Wiener Neustadt: Fahrbahnsanierung Brunner Straße im Zuge der Landesstraße L 4069

Offizielle Baufertigstellung erfolgte durch Landesrat Schleritzko

St. Pölten (OTS) - In Wiener Neustadt wurde die Fahrbahn der Landesstraße L 4069 ab dem Kreisverkehr Brunner Straße / Zehnergürtel auf einer Länge von rund 1,3 Kilometern Richtung Bad Fischau erneuert. Die Fahrbahn wurde auf einer Gesamtfläche von rund 8.500 Quadratmetern abgefräst und mit dem Einbau einer drei Zentimeter starken Deckschichte wiederhergestellt. Vorab wurden die Entwässerungseinrichtungen angepasst sowie in Teilbereichen der Unterbau saniert. Abschließend erfolgte das Aufbringen der Markierungen und die Anpassung des Banketts an die neuen Gegebenheiten. Mit Kosten von 180.000 Euro, die vom Land Niederösterreich getragen werden, führten die Arbeiten die Firma Lang&Menhofer, die Straßenmeisterei Wiener Neustadt und Baufirmen aus der Region durch.

