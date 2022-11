SPORTUNION stellt Förderkompass für nachhaltige Maßnahmen vor

Die SPORTUNION entwickelte einen in Österreich einzigartigen Förderkompass für Sportvereine. Erfasst werden Förderungen aus den Bereichen Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung.

Wien (OTS) - Bei der SPORTUNION steht in der Energiekrise das Thema Nachhaltigkeit besonders im Fokus. Der Dachverband befragte heuer 430 Vereine zu dem Thema, konnte daraus kurzfristige Energiesparmaßnahmen und mittel- bzw. langfristige Lösungsansätze für Vereine gewinnen. Ein Ansatz dabei war auch, dass die Vereine besser über die Förderungen im Bereich der Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung informiert werden müssen.

"Wir haben das nun selbst in die Hand genommen und alle für Vereine relevanten Förderungsmöglichkeiten zusammengefasst. Der daraus entstandene Förderkompass ist bereits für jeden auf unserer Homepage abrufbar", sagt SPORTUNION-Präsident Peter McDonald über das neue Tool, das auch bei der Präsidiumssitzung des Dachverbands am Freitag in Wien ein Thema war. Via sportunion.at/greensportunion werden nun alle bekannten Förderungen gelistet und laufend aktualisiert.

Dschungel an Fördermöglichkeiten

Investitionen sind stets mit Kosten verbunden. Um besonders nachhaltige und ressourcenschonende Umstellungen voranzutreiben, bieten Bund und Länder zahlreiche Förderungen in diesem Bereich an. "Daraus entsteht ein Dschungel an Fördermöglichkeiten, Richtlinien und Vorgaben. Speziell für Vereine ist nicht immer eindeutig, welche Förderung sie in Anspruch nehmen können", erklärt McDonald die Notwendigkeit des in Österreich einzigartigen Förderkompasses.

Neben der Kategorisierung nach Bundesland, kann damit auch speziell nach den Themenschwerpunkten Energie, Mobilität, Ressourcenmanagement, sowie Bauen & Wohnen gefiltert werden. Bei jeder der aktuell 64 eingetragenen Förderungen gibt ein Link weiterführende Infos und die Möglichkeit, sich an die zuständige Stelle für ein Informationsgespräch oder eine Antragstellung zu wenden. Der Förderkompass wird laufend aktualisiert und erweitert.



