LIVE aus Bregenz: Das Ö3-Weihnachtswunder 2022

120 Stunden glänzendes Radio für Familien in Not: von 19. bis 24. Dezember direkt am Kornmarktplatz

Wien (OTS) - Es ist der schönste Countdown hin zum schönsten Fest des Jahres – heuer endlich wieder live vor Publikum an einem wunderbaren Ort in Österreich: Vom 19. bis 24. Dezember senden die Ö3-Moderator/innen Robert Kratky, Gabi Hiller und Andi Knoll 120 Stunden lang aus der gläsernen Wunschhütte am Kornmarktplatz in Bregenz, um das Ö3-Weihnachtswunder wahr werden zu lassen. Und es wird wie gewohnt magisch: Die drei werden 120 Stunden lang durchmoderieren, sie werden prominente Gäste begrüßen, mit tausenden Besucher/innen einzigartige Live-Musikmomente erleben, „adventfasten“ und vor allem werden sie gegen eine Spende für den „Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds“ möglichst viele Musikwünsche der Ö3-Gemeinde erfüllen. Ob vor dem Radio im ganzen Land oder direkt vor Ort in Bregenz: Das Ö3-Weihnachtswunder bringt in der Weihnachtszeit ganz Österreich zusammen – und es wird umso schöner, bunter, aufregender und wirksamer, je mehr Menschen ein Teil davon sind. Einfach eine gute Zeit miteinander verbringen und helfen!

120 Stunden glänzendes Radio als großes Spendenfest vor dem Weihnachtsfest!

Es ist DAS Radio-Event des Jahres und nach Salzburg, Graz, Innsbruck, Linz, St. Pölten, Villach und (coronabedingt) zweimal in den Ö3-Studios Heiligenstadt wird heuer Bregenz zur wunderbaren Bühne für das Ö3-Weihnachtswunder. Vom gläsernen Studio am Kornmarktplatz sendet Ö3 von 19. bis 24. Dezember live für ein hochemotionales Herzensanliegen des ganzen Landes. „Nach zwei Jahren als Heimschläfer dürfen wir endlich wieder unter d‘Lüt! Weil das ist schon auch ein wesentlicher Teil der Magie des Ö3-Weihnachtswunders. Ein Platz in Österreich auf dem tatsächlich die Bühne steht, auf der Wunder wahr werden. Manchmal sind es viele Tausende, mitten in der Nacht auch mal nur ein oder zwei Menschen, die vor dem gläsernen Studio stehen und uns freudig anstrahlen. Das gibt erstens viel Energie zum Durchhalten und macht richtig große Freude. Also ihr Bregenzer und Vorarlberger Kinderlein kommet, oh kommet doch alle zum Kornmarktplatz!“, so Ö3-Moderator Andi Knoll.

Das Weihnachtswunder an einem besonderen Ort in Österreich – heuer in Bregenz!

Ein Wunder braucht einen wunderbaren Rahmen – die Vorarlberger Landeshauptstadt Bregenz mit dem glänzenden Weihnachtsmarkt am Kornmarktplatz bietet dafür die besten Voraussetzungen. Am 30. November beginnt der Aufbau: Damit Robert Kratky, Gabi Hiller und Andi Knoll von dort senden und auch dort „wohnen“ und schlafen können, entsteht dann direkt bei der Nepomukkapelle das kleine „Ö3-Weihnachtswunderdorf“. „Wir freuen uns riesig auf dieses einmalige Spendenfest im Herzen der Stadt Bregenz. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und wir können es kaum erwarten, mit vielen tollen Menschen diese besonderen Momente erleben zu dürfen“, so Robert S. Salant, Geschäftsführer Stadtmarketing Bregenz.

Wunschsongs gegen Spenden für den Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds! „Sie spenden – wir senden!“ Ob live und direkt vor der Ö3-Wunschhütte oder in ganz Österreich im Radio – ab 19. Dezember um 10.00 Uhr gilt der Deal: „Sie spenden – wir senden!“. Gegen eine beliebig kleine – oder auch große – Spende gilt es möglichst viele Musikwünsche der Ö3-Hörer/innen zu erfüllen. Diese können rund um die Uhr vor Ort und jederzeit online, per SMS oder am Spendentelefon abgegeben werden. Das Spendengeld der Ö3-Gemeinde wird über den „Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds“ tagtäglich zur unmittelbaren Hilfe für Familien in akuten Notlagen in Österreich.

„Tu was fürs Ö3-Weihnachtswunder!“

Wer das Ö3-Weihnachtswunder auf ganz persönliche Art und Weise unterstützen möchte, kann bereits loslegen – ob alleine, gemeinsam mit Freund/innen oder Arbeitskolleg/innen, in der Nachbarschaft oder im Verein: Alle Ö3-Hörer/innen sind herzlich eingeladen, ihre eigenen Ideen umzusetzen, damit noch mehr Familien in Not in Österreich geholfen werden kann. Ö3 freut sich auf kreative Aktionen und interessante Geschichten, die eine Spende für das Ö3-Weihnachtswunder bringen. Alle Infos unter oe3.orf.at/tuwas

Gemeinsam lassen wir das Ö3-Weihnachtswunder wahr werden! #xwu22 #ö3

Alle Infos zum Ö3-Weihnachtswunder gibt es unter:

https://oe3.orf.at/weihnachtswunder

