Fußball-WM: krone.at mit Top-Infos und Rundum-Berichterstattung am Ball

Jedes Spiel im Live-Ticker, Top-Experten, Reporter in Katar vor Ort, Statistiken, Tabellen, Torschützen und tägliche TV-Studio-Sendungen auf krone.tv

Wien (OTS) - Kommenden Sonntag beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Mit der WM-Berichterstattung auf krone.at sind Sie rund um die Uhr am Ball. Jedes Spiel im Live-Ticker, dazu tiefgründige Hintergrundberichterstattung von unseren Reportern in Katar vor Ort, Statistiken, Tabellen, Torschützen und selbstverständlich tägliche TV-Studio-Sendungen auf krone.tv und online auf krone.at mit hochkarätigen Experten: Michael Konsel, Stefan Maierhofer, Alexander Grünwald, Veli Kavlak - und in Kooperation mit Interwetten Peter Stöger und Lothar Matthäus.

Top-Infos und Rundum-Berichterstattung

Top-Kolumnisten liefern in der „Krone“ und online auf krone.at bis zum Finale am 18. Dezember Top-Infos und Rundum-Berichterstattung: Herbert Prohaska führte Österreich als Teamchef letztmals zu einer WM-Endrunde, Andreas Herzog erzielte dabei in Paris 1998 unseren letzten Treffer, Michael Konsel stand gegen Kamerun, Chile und Italien im Tor. Christian Fuchs hatte Rot-Weiß-Rot bei der EM 2016 als Kapitän aufs Feld geführt, Martin Hinteregger erlebte bei der EURO im letzten Jahr den historischen Einzug ins Achtelfinale.

Zwei „Krone"-Redakteure live vor Ort

Mit Peter Klöbl und Christian Reichel recherchieren außerdem gleich zwei „Krone“-Redakteure live aus Katar und punkten mit unverfälschten Geschichten, spannenden Reportagen und Lokalkolorit - und einem Blick hinter die Kulissen.

Wir bieten das perfekte Rundum-Paket zum Fußball-Event des Jahres. Gewinnspiele und spannende Analyse-Talks dürfen dabei ebenso wenig fehlen wie stets die aktuellsten Schlagzeilen, die Sie nirgends früher geliefert bekommen.

Die Fußball-WM 2022 auf krone.at: https://www.krone.at/wm

