AK Online-Preismonitor: Österreich weiterhin teureres Pflaster als Deutschland – „Schmerzhafte“ Unterschiede bei gleichen Drogeriewaren!

Marken-Drogerieprodukte wie Pflaster, Körpermilch & Co. kosten in Österreich viel mehr als in Deutschland

Wien (OTS) - Aua – für Pflaster, Körpermilch, Handcreme & Co. sind die Preise für ein und dasselbe Produkt in Österreich um bis zu schmerzhaften 121 Prozent teurer als in Deutschland. Das zeigt ein aktueller Online-Preismonitor bei 116 identen Drogeriewaren in insgesamt zehn Online-Super- und Drogeriemärkten in Österreich und Deutschland.

Ein Warenkorb mit 116 gleichen Drogeriewaren kostet in Österreich um rund 30 Prozent mehr als in Deutschland. Österreicher:innen zahlen für den Warenkorb durchschnittlich 529,64 Euro, Deutsche 406,50 Euro.

Gleiches Produkt, gleicher Hersteller: Österreich mit enormen Preisunterschieden zu Deutschland – fünf Beispiele (Durchschnittspreise in Euro)

Produkt1)/Hersteller Österreich Deutschland Differenz2) Bodymilk/Sebamed (200 ml) 6,92 3,13 121 % Sensitive Strips/Hansaplast (20 Stück)5,14 2,36 118 % Make up/Maybelline Jade (30 ml) 12,72 5,98 113 % Schutzcreme/Atrix (150 ml) 3,39 1,75 94 % Anti-Age Nachtpflege/Nivea (50 ml) 18,01 9,17 96 %

1) exakter Produktname unter www.arbeiterkammer.at/drogeriewaren; 2) gerundet;

Der AK Preismonitor zeigt: Rund 84 Prozent (98 der 116) der verglichenen Drogeriewaren sind in Österreich im Schnitt kostspieliger als in Deutschland – nur 18 Produkte sind in Österreich preiswerter.

Drogeriewaren hierzulande in Online-Supermärkten teurer als in Online-Drogeriemärkten: Drogeriewaren schlagen sich in den Online-Supermärkten im Schnitt um 14,6 Prozent höher zu Buche als in den Online-Drogeriemärkten. In Deutschland gibt es kaum Preisunterschiede bei den Drogeriewaren zwischen Online-Supermärkten und Online-Drogerieketten (Supermärkte sind um durchschnittlich 0,2 Prozent teurer als Drogeriemärkte).

Zum Preismonitor: Die AK hat die Preise von 116 identen Reinigungs-, Körperpflege-, Hygieneartikel, Babynahrung sowie Herrenpflege zwischen 17. und 19. Oktober 2022 erhoben. In Österreich wurde in zwei Online-Supermärkten (Billa, Interspar) und drei Online-Drogeriemärkten (Bipa, DM, Müller) erhoben, in Deutschland in zwei Online-Supermärkten (Edeka, Rewe) und drei Online-Drogeriemärkten (DM, Müller, Rossmann). Aktionspreise wurden berücksichtigt, sofern diese nicht an Bedingungen wie Mindestabnahmemengen oder Kund:innenkarten gebunden sind. Die Umsatzsteuer beträgt bei uns 20, in Deutschland 19 Prozent.

SERVICE: AK Preismonitor Marken-Drogeriewaren unter www.arbeiterkammer.at/drogeriewaren

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Wien

Doris Strecker

(+43-1) 501 65-12677, mobil: (+43) 664 845 41 52

doris.strecker @ akwien.at

http://wien.arbeiterkammer.at