HOLIDAY ON ICE – „SUPERNOVA“ in der Olympiahalle: Drei Innsbrucker Schwestern auf einer Reise zu den Sternen!

Nach letztjähriger Verschiebung kommt HOLIDAY ON ICE im Januar 2023 endlich mit der Show SUPERNOVA nach Innsbruck. Teil der Österreich-Premiere ist auch eine Innsbrucker Eislauf-Familie.

Wir wollen unser Publikum immer wieder aufs Neue überraschen, seine Erwartungen übertreffen und neue Welten erschaffen. Mit einem Team aus den renommiertesten Kreativen und den besten Eisläufern der Welt kreieren wir diese Saison eine im wahrsten Sinne des Wortes überirdische Eisshow und nehmen die Zuschauer mit auf eine wunderbare Reise voller bildgewaltiger Szenerien und berührender Momente Peter O'Keeffe, CEO Holiday on Ice 1/2

Sobald ich auf dem Eis bin, kann ich alles andere um mich herum vergessen. Es ist ein sehr harter, aber wunderschöner Sport, meine Leidenschaft! Ich genieße es, mit anderen Eisläuferinnen und Eisläufern aus der ganzen Welt zusammen auf dem Eis zu stehen. Besonders aufregend ist es, mit so vielen verschiedenen Persönlichkeiten und Kulturen in Kontakt zu kommen Celina Profanter, Eisläuferin bei SUPERNOVA 2/2

Innsbruck (OTS) -

SUPERNOVA – A journey to the stars

Die neue Produktion SUPERNOVA nimmt das Publikum mit auf eine fantastische Reise von der Erde in eine ferne Galaxie. Eine energiegeladene Show mit bildgewaltigen Settings und effektvollen Wow-Momenten. SUPERNOVA entführt die Zuschauer in eine andere Welt und zeigt auf, dass Akzeptanz, Freundschaft und Liebe keine irdischen Grenzen kennen. „ Wir wollen unser Publikum immer wieder aufs Neue überraschen, seine Erwartungen übertreffen und neue Welten erschaffen. Mit einem Team aus den renommiertesten Kreativen und den besten Eisläufern der Welt kreieren wir diese Saison eine im wahrsten Sinne des Wortes überirdische Eisshow und nehmen die Zuschauer mit auf eine wunderbare Reise voller bildgewaltiger Szenerien und berührender Momente “, so Peter O’Keeffe, CEO und Produzent von HOLIDAY ON ICE.

Auftritt von Innsbrucker Eislauf-Geschwistern

Zum Ensemble von SUPERNOVA zählt auch die Eiskunstläuferin Celina Profanter aus Innsbruck, für die sich mit ihrem Auftritt bei HOLIDAY ON ICE ein Kindheitstraum erfüllt. Seit Celina 2006 die Olympischen Spiele von Turin im Fernsehen gesehen hat, ist es ihr Traum auf dem Eis zu stehen. „ Sobald ich auf dem Eis bin, kann ich alles andere um mich herum vergessen. Es ist ein sehr harter, aber wunderschöner Sport, meine Leidenschaft! Ich genieße es, mit anderen Eisläuferinnen und Eisläufern aus der ganzen Welt zusammen auf dem Eis zu stehen. Besonders aufregend ist es, mit so vielen verschiedenen Persönlichkeiten und Kulturen in Kontakt zu kommen “ so die Eiskunstläuferin Celina Profanter.

Auch Celinas Schwestern Lilly (10) und Nala (9) haben sich ganz dem Eislaufsport verschrieben und bekommen bei der Premiere am 13. Januar in der Olympiahalle ihren großen Auftritt. Im Rahmen der HOLIDAY ON ICE ACADEMY, einer vom Eisshow-Produzenten ins Leben gerufenen Nachwuchs-Initiative, dürfen die beiden jungen Talente in der Show-Pause mit einer eigenen Kür vor großem Publikum ihr Können präsentieren.

Über HOLIDAY ON ICE

Mit mehr als 330 Millionen Besuchern ist HOLIDAY ON ICE die meistbesuchte Eisshow der Welt. Seit der ersten Vorstellung im Dezember 1943 hat sich der Publikumsmagnet von einer kleinen Hotelproduktion in den USA zu einem global agierenden Eis-Entertainment-Produzenten entwickelt. Bereits 1951 eroberte HOLIDAY ON ICE Europa und feierte im gleichen Jahr die erste Deutschlandpremiere in Frankfurt am Main. Das Original aller Eiskunstshows präsentiert Eiskunstlauf auf höchstem Leistungsniveau mit Elementen aus Theater, Tanz, Oper, Pop, Magie, Musical und Akrobatik.

Vorverkauf gestartet!

Tickets gibt es unter www.oeticket.com, sowie in allen oeticket Vorverkaufsstellen. Tickets, die für den ursprünglichen Termin (14.-16. Januar 2022) erworben wurden, behalten ihre Gültigkeit für den neuen Termin.

Showzeiten HOLIDAY ON ICE – „SUPERNOVA“, Olympiahalle Innsbruck:

Freitag 13.01.2023, 19.00 Uhr

Samstag 14.01.2023, 16.30 Uhr & 20.00 Uhr

Sonntag 15.01.2023, 13.00 Uhr & 16.30 Uhr









Rückfragen & Kontakt:

Olympia Sport- und Veranstaltungs-

zentrum Innsbruck GmbH

Marketing-Abteilung

Mail: holidayonice @ olympiaworld.at

Tel: +43 (512) 33838-227

Web: www.olympiaworld.at