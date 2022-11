Starke Stimmen, starke Meinung: Das neue Digitalmagazin "tag eins" präsentiert vier Kolumnistinnen

Wien (OTS) - Mit der Präsentation von vier spannenden Kolumnistinnen läutet das neue Digitalmagazin tag eins die zweite Hälfte des Crowdfundings ein. Bis zum 28. November will das Gründungsteam mindestens 1.000 Mitglieder von seinem Konzept überzeugen: Lösungsorienter Journalismus gegen das Schlagzeilen-Burnout.

Wochentags will tag eins den Mitgliedern fundierte, konstruktive Artikel zum Lesen und Hören anbieten. Das Wochenende ist für die Meinungskolumnen reserviert - faktenbasiert, kenntnisreich, mit Ideen für morgen. Für diesen Platz hat tag eins vier Frauen mit Expertise, internationaler Erfahrung und starker Stimme gewonnen:

Saskia Hödl wird für tag eins einmal im Monat über Politik schreiben. Hödl hat fast zehn Jahre für die Berliner taz gearbeitet und war dort zuletzt Ressortleiterin von taz zwei, dem wichtigen Gesellschafts- und Medienressort. Im Frühling 2022 hat die Wienerin das Kinderbuch “Steck mal in meiner Haut” (EMF Verlag) veröffentlicht - inzwischen ein Spiegel-Bestseller. Außerdem schreibt die freie Journalistin weiter ihre taz-Kolumne Kinderspiel.



Magdalena Klemun ist eine der führenden österreichischen Wissenschaftlerinnen im Bereich Klimawandel, Politik, Energie und technologische Innovation - für tag eins wird sie eine monatliche Kolumne über diese wichtigen Zukunftsthemen schreiben. Klemun hat an der TU Wien und der Columbia University studiert. Nach einem Ph.D. am renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT) forscht und lehrt sie derzeit als Assistant Professor an der Hong Kong University of Science and Technology. In der Vergangenheit hat Klemun bereits für nzz.at sowie Die Presse geschrieben.

Elisabeth Oberndorfer hat schon für das Handelsblatt aus dem Silicon Valley berichtet und die Investigativplattform Addendum mit aufgebaut. Für tag eins wird sie monatlich über Wirtschaft und Tech schreiben. Oberndorfer betreibt derzeit zwei Newsletter: Smart Casual ist ein täglicher Business-Newsletter für Millennials und Smart Maguire ein Businessmagazin für Entscheiderinnen der Zukunft. Zuletzt hat sie für das Wochenmagazin profil das neue Ressort Panorama entwickelt.

Vina Yun war als Redakteurin in zahlreichen feministischen Medien aktiv, u. a. im Missy Magazine, für das sie derzeit als Kolumnistin tätig ist. 2017 veröffentlichte sie den Comic "Homestories" über die Arbeitsmigration koreanischer Krankenschwestern nach Österreich und das Aufwachsen der „zweiten Generation“ in der Alpenrepublik der 1970er/80er-Jahre. Für tag eins wird sie über (post-)migrantischen Alltag und Antirassismus schreiben.



Hintergründe zum Projekt: tag eins ist das neue Digitalmagazin für Österreich. Die sechs Gründungsmitglieder, ein erfahrenes Team aus freien Journalist*innen, die für den Standard, die Zeit und den ORF arbeiten, werben seit dem 7. November in einem Crowdfunding um Mitglieder. Ein Jahres-Abo gibt es ab 60€; damit das Magazin starten kann, müssen bis zum 28. November 1.000 Menschen mitmachen. Alle Informationen unter tageins.at.



