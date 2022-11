Lucid gibt Eröffnung der ersten Schweizer Verkaufsfiliale in Genf bekannt

Amsterdam (OTS) - Die große Eröffnung des Lucid Studio im Cours de Rive 10 findet am 18. November statt

Die Lucid Group (NASDAQ: LCID), die mit ihren fortschrittlichen Luxus-Elektrofahrzeugen neue Maßstäbe setzt, hat heute angekündigt, dass sie am Freitag, den 18. November 2022, ihre erste Verkaufsfiliale in der Schweiz eröffnen wird – das Lucid Studio am Cours de Rive 10 in Genf.

Das Luxusgeschäft im Herzen Genfs wird die Kunden dazu einladen, die Marke Lucid und ihre Produkte hautnah zu erleben. Das Schweizer Studio ist nach dem Münchner Studio, das im Mai dieses Jahres eröffnet wurde, der zweite Einzelhandelsstandort des Unternehmens in Europa. Lucid beabsichtigt, seine physische Präsenz in den kommenden Jahren auf weitere Länder in Europa auszuweiten.

„Die Resonanz auf Lucid bei der jüngsten Vorabveranstaltung in Zürich war überwältigend und spiegelt das einzigartige Interesse des Landes an Luxus, Innovation und Umwelt wider", erklärte Zak Edson, Vice President für Vertrieb und Service bei der Lucid Group. „Wir verzeichnen eine wachsende Anzahl von Lucid Air-Reservierungen in der Schweiz, und das neue Lucid Studio in Genf bietet Fans von Elektrofahrzeugen die perfekte Gelegenheit, sich mit dem bahnbrechenden Lucid Air zu beschäftigen und mehr über ihn zu erfahren.

Studio-Erlebnis

Dank eines Direct-to-Consumer-Modells bietet jedes Lucid-Studio ein digital orientiertes Premium-Erlebnis, das auf die Vorlieben jedes Kunden zugeschnitten ist, unabhängig davon, ob er persönlich erscheint, seine Anfragen ausschließlich online stellt oder beides kombiniert. Im Genfer Studio von Lucid können die Kunden die Marke hautnah erleben und sich an einem Ort, der die unverwechselbare Designästhetik des Unternehmens unterstreicht, über seine Produkte informieren. Beim Besuch eines Lucid-Studios können sich die Besucher in ihrer Landessprache ein Bild davon machen, wie sich das Unternehmen von der Schönheit, Innovation und Vielfalt seines Heimatstaates Kalifornien (USA) inspirieren lässt.

Expansion in Europa

Lucid nimmt Reservierungen von europäischen Kunden entgegen und wird voraussichtlich Ende 2022 die ersten Fahrzeuge in Europa ausliefern. Kunden in Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Monaco, den Niederlanden, Norwegen, Spanien, Schweden, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich können sich ihren Platz auf der Warteliste für die Lucid Air Pure-, Touring- und Grand Touring-Modelle sichern, sobald die Auslieferungen in ihren jeweiligen Ländern beginnen, indem sie eine vollständig erstattungsfähige Reservierung ab 300 Euro vornehmen. Für die Zukunft ist eine weitere Expansion in Europa geplant, unter anderem mit zusätzlichen Studios und Dienstleistungszentren in europäischen Großstädten.

Informationen zur Lucid Group Lucid hat es sich zum Ziel gesetzt, die Einführung nachhaltiger Energie zu fördern, indem es fortschrittliche Technologien und höchst faszinierende Luxus-Elektrofahrzeuge entwickelt, bei denen das Erlebnis des Nutzers im Mittelpunkt steht. Das erste Fahrzeug des Unternehmens, der Lucid Air, ist eine hochmoderne Luxuslimousine mit einem kalifornisch inspirierten Design, die einen großzügigen luxuriösen Innenraum und eine mittelgroße Außenfläche bietet. Der mit Spannung erwartete Lucid Air Grand Touring verfügt über 819 PS. Derzeit erfolgt die Auslieferung des Lucid Air, der im Lucid-Werk in Casa Grande, Arizona, hergestellt wird, an Kunden in den USA und Kanada.

MarkennamenDiese Pressemitteilung enthält Markennamen, Dienstleistungsmarken, Handelsnamen und Urheberrechte der Lucid Group, Inc. und ihrer Tochtergesellschaften sowie anderer Unternehmen, die das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der „Safe Harbor"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie „schätzen", „planen", „davon ausgehen", „prognostizieren", „beabsichtigen", „werden", „sollen", „erwarten", „antizipieren", „glauben", „anstreben", „darauf abzielen", „fortsetzen", „könnte", „dürfte", „voraussichtlich", „möglich", „potenziell", „vorhersagen" oder ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, die künftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder andeuten oder die keine Aussagen über historische Sachverhalte sind. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen zu Plänen und Erwartungen in Bezug auf das neue Lucid-Studio in Genf, Schweiz, einschließlich der Studioerfahrung, die Erwartungen von Lucid in Bezug auf die Expansion in Europa, den Zeitpunkt der Lieferung von Lucid-Fahrzeugen nach Europa, die Preisgestaltung, die Verfügbarkeit von Lucid-Fahrzeugen und das Potential der Technologie von Lucid. Diese Aussagen beruhen auf diversen Annahmen, unabhängig davon, ob sie in dieser Mitteilung genannt werden oder nicht, sowie auf den derzeitigen Erwartungen der Geschäftsleitung von Lucid. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantie, Zusicherung oder endgültige Aussage über Tatsachen oder Wahrscheinlichkeiten zu verstehen und dürfen von Anlegern nicht als solche aufgefasst werden. Die tatsächlichen Ereignisse und Umstände lassen sich nur schwer oder gar nicht vorhersagen und können von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Viele tatsächliche Ereignisse und Umstände liegen außerhalb der Kontrolle von Lucid. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, unter anderem den Faktoren, die unter der Überschrift „Risk Factors" in Teil II, Punkt 1A des Quartalsberichts von Lucid auf Formblatt 10-Q für das am 30. 2022 zu Ende gegangene Quartal sowie in anderen Dokumenten, die Lucid bei der Securities and Exchange Commission eingereicht hat oder noch einreichen wird, aufgeführt sind. Sollte sich eines dieser Risiken bewahrheiten oder sollten sich die Annahmen von Lucid als falsch erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Es kann zusätzliche Risiken geben, über die Lucid derzeit nicht unterrichtet ist oder die Lucid gegenwärtig für unwesentlich hält, die ebenfalls dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Darüber hinaus spiegeln zukunftsgerichtete Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Lucid hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ansichten zum Zeitpunkt dieser Mitteilung wider. Lucid geht davon aus, dass später eintretende Ereignisse und Entwicklungen dazu führen können, dass sich die Einschätzungen von Lucid ändern. Auch wenn Lucid sich dazu entschließen könnte, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt Lucid ausdrücklich jede Verpflichtung dazu ab. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Einschätzungen von Lucid zu irgendeinem Zeitpunkt nach dem Datum dieser Mitteilung interpretiert werden. Dementsprechend sollte den zukunftsgerichteten Aussagen kein unangemessenes Vertrauen entgegengebracht werden.

